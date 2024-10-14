В исследовании приняли участие около 609 000 человек по всему миру. На данный момент это самый масштабный анализ связи между одиночеством, депрессией и снижением когнитивных способностей. Исследование опубликовано в журнале Nature Mental Health.

Смотрите также Ученые определили, в каком возрасте стоит бросить курить

Результаты исследования

Ученые обнаружили, что одиночество повышает риск развития деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, что особенно опасно для пожилых людей с диабетом или ожирением.

Одиночество также увеличивает риск когнитивных нарушений на 15% – более общей проблемы, которая охватывает потерю памяти и трудности с принятием решений, концентрацией внимания или завершением деятельности.

Результаты подтвердились даже тогда, когда исследователи учли депрессию, социальную изоляцию и другие потенциальные факторы риска.

Как проводилось исследование

Ученые из Ирландии, Швейцарии, Франции, США и Китая объединили данные 21 исследования старения по всему миру.

В большинстве исследований участников спрашивали, чувствовали ли они себя одинокими хотя бы иногда, а в некоторых также оценивали, насколько сильным было их одиночество.

В странах ЕС 35% людей говорят, что они одиноки хотя бы часть времени. При этом самые высокие показатели зафиксированы в Ирландии, Люксембурге, Болгарии и Греции.

Исследователи заметили, что существуют различные типы и источники одиночества, которые могут влиять на когнитивные симптомы. Однако результаты четко указывают на то, что "одиночество является критически важным фактором риска развития деменции в будущем".

Авторы исследования отметили, что в дальнейшем будет важно изучить, почему люди чувствуют себя одинокими и какой тип одиночества они испытывают, чтобы вмешаться и ограничить риск снижения когнитивных способностей и деменции в будущем.

Короткі дні та похмура погода за вікном можуть вплинути на наше самопочуття. Відтак вітамін D стає надійним союзником у боротьбі за хороше самопочуття та енергію в осінній сезон. З Вітагама D₃ кожен день стане сонячним!

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.