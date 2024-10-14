У дослідженні взяли участь близько 609 000 людей по всьому світу. На цю мить це наймасштабніший аналіз зв'язку між самотністю, депресією та зниженням когнітивних здібностей. Дослідження опубліковане в журналі Nature Mental Health.

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Результати дослідження

Вчені виявили, що самотність підвищує ризик розвитку деменції, хвороби Альцгеймера та судинної деменції, що особливо небезпечно для людей похилого віку з діабетом або ожирінням.

Самотність також збільшує ризик когнітивних порушень на 15% – більш загальної проблеми, яка охоплює втрату пам'яті та труднощі з прийняттям рішень, концентрацією уваги чи завершенням діяльності.

Результати підтвердилися навіть тоді, коли дослідники зважили на депресію, соціальну ізоляцію та інші потенційні фактори ризику.

Як проводилось дослідження

Вчені з Ірландії, Швейцарії, Франції, США та Китаю об'єднали дані 21 дослідження старіння по всьому світу.

У більшості досліджень учасників запитували, чи відчували вони себе самотніми хоча б іноді, а в деяких також оцінювали, наскільки сильною була їхня самотність.

У країнах ЄС 35% людей кажуть, що вони самотні хоча б частину часу. При цьому найвищі показники зафіксовані в Ірландії, Люксембурзі, Болгарії та Греції.

Дослідники зауважили, що існують різні типи та джерела самотності, які можуть впливати на когнітивні симптоми. Однак результати чітко вказують на те, що "самотність є критично важливим фактором ризику розвитку деменції в майбутньому".

Автори дослідження зазначили, що надалі буде важливо вивчити, чому люди почуваються самотніми і який тип самотності вони відчувають, щоб втрутитися та обмежити ризик зниження когнітивних здібностей та деменції у майбутньому.

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