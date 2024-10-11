Новое исследование провела команда из Мичиганского университета, сообщает Science Alert.

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Когда стоит бросить курить

На самом деле ученые обнаружили, что отказ от вредной привычки всегда будет хорошей идеей. То есть отказ от курения даже в 75 лет все равно будет полезным и позволит увеличить продолжительность жизни.

В своей работе они использовали общедоступные, репрезентативные на национальном уровне данные о состоянии здоровья.

Ученые провели ряд расчетов, чтобы оценить среднее количество лет, потерянных из-за курения, и среднее количество лет, полученных при условии отказа от курения в разном возрасте.

В общем оценки ученых показали, что:

курильщики в возрасте 35 лет, которые продолжают курить, теряют в среднем примерно 9 лет жизни по сравнению с теми, кто не курит;

те, кто бросили курить в возрасте 35 лет, потеряли лишь год, если сравнить с теми, кто никогда не курил;

курильщики в возрасте 75 лет теряют 4,4 года жизни;

те, кто бросили курить в 65 и 75 лет, могут продлить жизнь на 1 год.

Авторы исследования обратили внимание на то, что чем раньше бросить, тем лучше. Однако даже для пожилых людей в этом решении есть смысл.

Исследователи надеются, что их открытие серьезно смотивирует людей, которые курили всю жизнь, все же отказаться от сигарет.