Какие именно напитки повышают уровень холестерина и чем их заменить рассказали в Eat This, Not That.
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Какие напитки повышают уровень холестерина
- Сладкие газированные напитки
Частое потребление таких напитков повышает уровень холестерина, тем самым повышают риск проблем с сердцем. Лучше ограничьте их количество и замените их на воду или чай без сахара.
- Алкоголь
Если вы употребляете его очень редко, то ничего страшного. Однако если вы делаете это регулярно, то тем самым повышаете уровень плохого холестерина (ЛПНП) в крови.
Также алкоголь довольно калорийный, что может привести к набору веса. К слову, согласно исследованиям, наименее вредно красное вино. Однако в чрезмерных количествах его также потреблять не стоит.
- Нефильтрованный кофе
Нефильтрованный кофе, к примеру как во френч-прессе, содержит много липидных соединений. Они также повышают уровень "плохого" холестерина. Поэтому все же стоит выбирать фильтрованный кофе.
- Молочные коктейли
Молочные коктейли довольно жирные, поэтому они тоже повышают уровень ЛПНП. Если уж любите такие напитки, то лучше выбирайте смузи. Для интересного привкуса можно добавлять какао – это поможет удовлетворить желание выпить чего-то сладенького.
Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.