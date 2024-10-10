Які саме напої підвищують рівень холестерину та чим їх замінити розповіли в Eat This, Not That.
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Які напої підвищують рівень холестерину
- Солодкі газовані напої
Часте споживання таких напоїв підвищує рівень холестерину, тим самим підвищують ризик проблем із серцем. Краще обмежте їхню кількість та замініть їх на воду або чай без цукру.
- Алкоголь
Якщо ви вживаєте його дуже рідко, то нічого страшного. Однак якщо ви робите це регулярно, то тим самим підвищуєте рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) в крові.
Також алкоголь доволі калорійний, що може призвести до набору ваги. До слова, згідно з дослідженнями, найменш шкідливе червоне вино. Однак у надмірних кількостях його також споживати не варто.
- Нефільтрована кава
Нефільтрована кава, до прикладу як у френч-пресі, містить багато ліпідних сполук. Вони також підвищують рівень "поганого" холестерину. Тому все ж варто обирати фільтровану каву.
- Молочні коктейлі
Молочні коктейлі доволі жирні, тому вони теж підвищують рівень ЛПНЩ. Якщо вже полюбляєте такі напої, то краще обирайте смузі. Для цікавого присмаку можна додавати какао – це допоможе задовольнити бажання випити чогось солоденького.
Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.