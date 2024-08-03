Таких висновків дійшли дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. Вони зосередились на оцінці трьох різних показників здорового харчування, які впливають на "епігенетичний годинник" – біохімічний тест на стан здоров'я і тривалість життя.
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Як цукор впливає на тривалість життя
Результати показали, що якісне харчування корелювало з молодшим клітинним віком.
Навіть при дотриманні здорової дієти, кожен грам доданого цукру був пов'язаний зі збільшенням епігенетичного віку,
– ідеться у дослідженні.
Тобто, дотримання рекомендацій із харчування може сприяти молодшому клітинному віку порівняно з хронологічним віком.
Унікальність наукових висновків
Дослідження є одним із перших, яке доводить зв'язок між доданим цукром та епігенетичним старінням, а також першим, у якому оцінювали цей зв'язок у групі жінок середнього віку різного етнічного походження.
Отримані висновки допомагають краще зрозуміти шкоду цукру для здоров'я, особливо з огляду на те, що прискорене епігенетичне старіння може бути одним із механізмів, що обмежують здорове довголіття.
Деталі дослідження
Жінки, які брали участь у дослідженні, в середньому споживали 61,5 грама доданого цукру на день, хоча значення варіювалися від 2,7 до 316 грамів.
Усього в дослідженні взяли участь 342 жінки, учені зіставили їхній раціон із показниками епігенетичного годинника. Вивчались такі дієти: середземноморська, багата на антиоксиданти і протизапальні речовини, а також дієта за розробленим ними "Індексом епігенетичних поживних речовин (ENI)" – він ґрунтується на поживних речовинах, що підтримують здоров'я ДНК, включно з вітамінами A, C, B12 і E, фолієвою кислотою, селеном, магнієм, харчовими волокнами та ізофлавонами.
Який зв'язок виявили вчені
Дотримання здорової дієти пов'язане з більш низьким епігенетичним віком, причому найбільший вплив мала середземноморська дієта.
Споживання доданого цукру пов'язане з прискоренням біологічного старіння, навіть при дотриманні здорового раціону,
– резюмували вчені.
Учені наголосили, що обмеження на 10 грамів доданого цукру на день може знизити біологічний вік на 2,4 місяця, у довгостроковій перспективі.