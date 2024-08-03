К таким выводам пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Они сосредоточились на оценке трех различных показателей здорового питания, которые влияют на "эпигенетические часы" – биохимический тест на состояние здоровья и продолжительность жизни.

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Как сахар влияет на продолжительность жизни

Результаты показали, что качественное питание коррелировало с более молодым клеточным возрастом.

Даже при соблюдении здоровой диеты, каждый грамм добавленного сахара был связан с увеличением эпигенетического возраста,

– говорится в исследовании.

То есть, соблюдение рекомендаций по питанию может способствовать младшему клеточному возрасту по сравнению с хронологическим возрастом.

Уникальность научных выводов

Исследование является одним из первых, которое доказывает связь между добавленным сахаром и эпигенетическим старением, а также первым, в котором оценивали эту связь в группе женщин среднего возраста разного этнического происхождения.

Полученные выводы помогают лучше понять вред сахара для здоровья, особенно учитывая то, что ускоренное эпигенетическое старение может быть одним из механизмов, ограничивающих здоровое долголетие.

Детали исследования

Женщины, которые участвовали в исследовании, в среднем потребляли 61,5 грамма добавленного сахара в день, хотя значения варьировались от 2,7 до 316 граммов.

Справочно. В одной плитке молочного шоколада содержит около 25 граммов добавленного сахара, в банке колы - около 39 граммов. При этом Управление по контролю за продуктами и лекарствами США советует ограничивать потребление добавленного сахара до 50 граммов в день.

Всего в исследовании приняли участие 342 женщины, ученые сопоставили их рацион с показателями эпигенетических часов. Изучались следующие диеты: средиземноморская, богатая антиоксидантами и противовоспалительными веществами, а также диета по разработанному ими "Индексу эпигенетических питательных веществ (ENI)" – он основывается на питательных веществах, поддерживающих здоровье ДНК, включая витамины A, C, B12 и E, фолиевой кислотой, селеном, магнием, пищевыми волокнами и изофлавонами.

Какую связь обнаружили ученые

Соблюдение здоровой диеты связано с более низким эпигенетическим возрастом, причем наибольшее влияние имела средиземноморская диета.

Потребление добавленного сахара связано с ускорением биологического старения, даже при соблюдении здорового рациона,

– резюмировали ученые.

Ученые отметили, что ограничение на 10 граммов добавленного сахара в день может снизить биологический возраст на 2,4 месяца, в долгосрочной перспективе.