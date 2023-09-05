Авитаминоз – это тяжелая недостаточность одного или нескольких витаминов. Он развивается, если человек не получает с пищей необходимые витамины вообще или получает их в незначительном количестве. Другой причиной авитаминоза могут быть состояния, при которых организм не способен усвоить витамины из пищи, например из-за болезней органов пищеварения.

Также на тему Популярный витамин ускоряет развитие рака

К каким болезням приводит авитаминоз

К разным авитаминозам относятся такие болезни, как:

Пелогра – недостаток ниацина или никотиновой кислоты. Пелагру часто называют болезнью трех "Д" – диареи, дерматита и деменции. Это состояние очень опасно и без лечения может закончиться смертью.

– недостаток ниацина или никотиновой кислоты. Пелагру часто называют болезнью трех "Д" – диареи, дерматита и деменции. Это состояние очень опасно и без лечения может закончиться смертью. Бери-бери – нехватка тиамина, или витамина В1. Этот авитаминоз проявляется различными неврологическими нарушениями, вплоть до паралича (чаще у взрослых), сердечной недостаточности (чаще у детей) и другими серьезными симптомами.

– нехватка тиамина, или витамина В1. Этот авитаминоз проявляется различными неврологическими нарушениями, вплоть до паралича (чаще у взрослых), сердечной недостаточности (чаще у детей) и другими серьезными симптомами. Цинга – недостаток витамина С. Во времена Великих географических открытий стала известна как болезнь моряков: во время длительных путешествий у них опухали конечности, кровоточили десну, и наблюдалась резкая утомляемость. А все потому, что в рационе в долгом плавании не хватало овощей и фруктов.

В современном мире пелагра, бери-бери, цинга и другие авитаминозные состояния встречаются довольно редко. В основном они угрожают жителям стран, не имеющим доступа к мясу или свежим овощам и фруктам. Иногда авитаминоз может возникать у пациентов, страдающих алкогольной зависимостью и другими заболеваниями.

Какие симптомы связывают с авитаминозом и что их обычно вызывает

Международная классификация болезней -10 от термина "авитаминоз" практически отказались, а в современном мире этот диагноз является большой редкостью. И все же чаще всего первая мысль, возникающая в нашей голове, когда мы замечаем у себя ломкость ногтей или повышенную утомляемость – это авитаминоз!

Хроническая усталость – наверное, самая популярная причина покупки витаминных биологически активных добавок (БАДов), особенно с витамином С. Шипучая таблетка, которая растворяется в стакане воды, сама по себе как бы придает энергии. Однако эйфория с первых дней приема очень скоро может смениться разочарованием, ведь сил от витаминов, вероятно, не прибавится.

Причины постоянной усталости чаще всего не связаны с дефицитом витаминов. Обычно нехватка энергии сигнализирует о проблемах в психической сфере – депрессии, тревоге, хроническом стрессе на работе или обучении. В других случаях усталость объясняется дефицитом железа или нарушенной работой щитовидной железы.

Иногда причину длительного периода усталости найти вообще невозможно – это называется синдромом хронической усталости или миалгическим энцефаломиелитом. Этот синдром чаще возникает у молодых женщин, у которых одновременно присутствуют и другие комплексные медицинские проблемы, например, фибромиалгия или синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Частые простудные заболевания также наталкивают на мысль об авитаминозе. Все, от знакомых до врачей, рекомендуют в таком случае пересмотреть свой рацион, чтобы сделать его разнообразным и витаминизированным – действительно с этим советом сложно не согласиться. Более того, дефицит витамина D действительно повышает риск некоторых инфекционных заболеваний, в том числе острых респираторных вирусных инфекций.

Однако частые простуды могут объясняться и другими вещами:

нехваткой сна, нарушающего суточные ритмы и работу иммунитета;

плохой гигиеной рук и привычкой трогать лицо;

курение, аллергическими или другими хроническими заболеваниями;

вредной окружающей средой – пересушенный воздух, повышенная концентрация токсических веществ и многое другое.

Выпадение волос – еще один повод для волнений. Что если шевелюра редеет из-за витаминной недостаточности? Маловероятно. Небольшая потеря волос в течение дня (от 50 до 100) абсолютно нормальна. Если же волосы выпадают в больших количествах, причинами обычно являются:

стресс;

гормональные или аутоиммунные нарушения;

прием некоторых лекарств;

парикмахерские процедуры, травмирующие волосы, например обесцвечивание или окрашивание.

Проблемы с кожей, а именно сухость, трещины, шелушение и зуд, действительно могут быть связаны с нехваткой некоторых витаминов, особенно витаминов А, D и никотиновой кислоты. Однако использование неподходящего мыла или геля для душа, частые горячие ванны, холод и ветер на улице также вносят свой вклад.