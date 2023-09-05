Авітаміноз – це важка недостатність одного чи кількох вітамінів. Він розвивається, якщо людина не отримує з їжею необхідних вітамінів взагалі або одержує їх у незначній кількості. Іншою причиною авітамінозу можуть бути стани, при яких організм не здатний засвоїти вітаміни з їжі, наприклад, через хвороби органів травлення.

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До яких хвороб призводить авітаміноз

До різних авітамінозів належать такі хвороби, як:

Пелагра – нестача ніацину, або нікотинової кислоти. Пелагру часто називають хворобою трьох "Д" – діареї, дерматиту та деменції. Цей стан дуже небезпечний і без лікування може закінчитися смертю.

– нестача ніацину, або нікотинової кислоти. Пелагру часто називають хворобою трьох "Д" – діареї, дерматиту та деменції. Цей стан дуже небезпечний і без лікування може закінчитися смертю. Бері-бері – брак тіаміну, або вітаміну В1. Цей авітаміноз проявляється різноманітними неврологічними порушеннями, аж до паралічу (частіше у дорослих), серцевої недостатності (частіше у дітей) та іншими серйозними симптомами.

– брак тіаміну, або вітаміну В1. Цей авітаміноз проявляється різноманітними неврологічними порушеннями, аж до паралічу (частіше у дорослих), серцевої недостатності (частіше у дітей) та іншими серйозними симптомами. Цингу – нестача вітаміну С. За часів Великих географічних відкриттів стала відома як хвороба моряків: під час тривалих подорожей у них опухали кінцівки, кровоточили ясна, і спостерігалася різка стомлюваність. А все тому, що в раціоні у довгому плаванні не вистачало овочів та фруктів.

У сучасному світі пелагра, бері-бері, цинга та інші авітамінозні стани трапляються досить рідко. В основному вони загрожують жителям країн, які не мають доступу до м'яса або свіжих овочів і фруктів. Іноді авітаміноз може виникати у пацієнтів, які страждають від алкогольної залежності та деяких інших захворювань.

Які симптоми пов'язують з авітамінозом і що їх зазвичай викликає

Міжнародна класифікація хвороб -10 від терміна "авітаміноз" практично відмовилися, а в сучасному світі цей діагноз є великою рідкістю. І все-таки найчастіше перша думка, що виникає в нашій голові, коли ми помічаємо у себе ламкість нігтів або підвищену стомлюваність, – це авітаміноз!

Хронічна втома – напевно, найпопулярніша причина купівлі вітамінних біологічно активних добавок (БАДів), особливо з вітаміном С. Шипуча таблетка, яка розчиняється у склянці води, сама по собі ніби надає енергії. Однак ейфорія від перших днів прийому дуже скоро може змінитись розчаруванням, адже сил від вітамінів, ймовірно, не додасться.

Причини постійної втоми найчастіше не пов'язані з дефіцитом вітамінів. Зазвичай брак енергії сигналізує про проблеми у психічній сфері – депресії, тривозі, хронічному стресі на роботі чи навчанні. В інших випадках втома пояснюється дефіцитом заліза або порушеною роботою щитовидної залози.

Іноді причину тривалого періоду втоми знайти взагалі неможливо – це називається синдромом хронічної втоми, або міалгічним енцефаломієлітом. Цей синдром частіше виникає у молодих жінок, у яких одночасно присутні й інші комплексні медичні проблеми, наприклад фіброміалгія або синдром постуральної ортостатичної тахікардії.

Часті застудні захворювання також наштовхують на думку про авітаміноз. Усі, від знайомих до лікарів, рекомендують у такому разі переглянути свій раціон, щоб зробити його різноманітнішим і вітамінізованим – справді, з цією порадою складно не погодитися. Щобільше, дефіцит вітаміну D дійсно підвищує ризик деяких інфекційних захворювань, у тому числі гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Однак часті застуди можуть пояснюватись і іншими речами:

браком сну, який порушує добові ритми та роботу імунітету;

поганою гігієною рук і звичкою чіпати обличчя;

куріння, алергічними чи іншими хронічними захворюваннями;

шкідливим довкіллям – пересушене повітря, підвищена концентрація токсичних речовин та багато іншого.

Випадання волосся – ще один привід для хвилювань. Що якщо шевелюра рідшає через вітамінну недостатність? Малоймовірно. Невелика втрата волосся протягом дня (від 50 до 100) абсолютно нормальна. Якщо ж волосся випадає у великих кількостях, причинами зазвичай є :

стрес;

гормональні або аутоімунні порушення;

прийом деяких ліків;

перукарські процедури, які травмують волосся, наприклад знебарвлення або фарбування.

Проблеми зі шкірою, а саме сухість, тріщини, лущення та свербіж, дійсно можуть бути пов'язані з браком деяких вітамінів, особливо вітамінів А, D та нікотинової кислоти. Однак використання невідповідного мила або гелю для душу, часті гарячі ванни, холод і вітер на вулиці також роблять свій внесок.