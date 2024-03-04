У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як відрізнити ці стани і чому визнавати проблему потрібно.
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Відчуття тривоги притамане українцям
Відчуття тривоги виникає, коли людина починає переживати і тривожитися через деякі обставини в житті. Це абсолютно обґрунтоване відчуття, адже людина таким чином може "сховатися" від небезпеки і згуртуватися, щоб захистити себе при потребі,
– зазначили в МОЗ.
У відомсті наголосили, що в умовах війни українцям притаманно переживати та тривожитись надмірно. Та іноді, якщо стан не вдається контролювати, а також за низки інших ознак, можна говорити про те, що людину турбує не просто тривога, у неї міг розвинутись генералізований тривожний розлад.
Коли це не просто тривога
Які ознаки вказують на генералізований тривожний розлад:
- непідконтрольні тривога та відчуття страху, без конкретної причини;
- кількість днів, проведених у тривозі, більша за ту, коли відчуття немає;
- часте відчуття неспокою, перебування "на межі";
- швидка втомлюваність чи "порожнеча" в голові;
- часта дратівливість;
- напруженість м'язів;
- поганий сон чи навпаки – надмірна сонливість.
Що треба знати про тривожні розлади
Тривожні розлади – це наслідок комбінації спадковості, впливу середовища й виховання. У МОЗ зазначають, що ці стани переважно піддаються лікуванню, але часто є потріба у комплексному підході. Відтак, для того, аби позбутись розладу, лікар може рекомендувати застосувати медикаменти, психотерапію та самодисципліну.
Зменшити симптоми допоможуть:
- відмова від алкоголю (під час сп'яніння тривога відчувається слабше, однак при похміллі – негативні відчуття посилюються);
- фізична активність (діє для тривожних людей фактично як ліки, а регулярний спорт зменшує симптоми розладу);
- перебування на природі (дозволять поліпшити часте серцебиття і знизять рівень кортизолу);
- звернення до сімейного лікаря (тривожний розлад часто можуть супроводжувати хронічні захворювання, як-от ішемічна хвороба серця, цукровий діабет).
У МОЗ нагадали також, що ефективне лікування починається з визнання наявності проблеми і грамотно підібраного фахівця. І іноді фрази від друзів "все буде добре”, може бути замало в питанні психологічного здоров'я.