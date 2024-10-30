Раніше дослідження вже показували, що інтелект позитивно впливає на романтичні стосунки, що проявляється в зниженні числа розлучень і підвищенні ймовірності тривалого шлюбу. Результати досліджень підтверджують, що певні когнітивні здатності, такі як розв'язання проблем і пам’ять, допомагають людям ефективно справлятися з конфліктами.

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Нове дослідження стосунків

Ця тема, яка була менш досліджена і має свої нюанси, привернула увагу групи психологів з Оклендського університету (США). Вони вирішили дослідити, як загальний інтелект чоловіків співвідноситься з різними факторами, які визначають якість їхніх романтичних стосунків.

Основою для цього дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Personality and Individual Differences, стали дані попереднього проєкту, що стосувався зв’язку еректильної дисфункції з ревнощами у чоловіків і їхньою поведінкою щодо партнерок, включаючи елементи насильства.

Розумні чоловіки будують кращі стосунки

У дослідженні брали участь 202 чоловіків віком від 18 до 65 років, які перебували в гетеросексуальних романтичних стосунках не менше шести місяців. Учасники пройшли тести на оцінку загального інтелекту і заповнили анкети, які допомогли оцінити якість їхніх стосунків. За участь вони отримали винагороду в розмірі 10 доларів США.

Аналіз даних показав, що вищий рівень інтелекту у чоловіків пов’язаний із позитивною поведінкою в стосунках і негативною кореляцією з деструктивними проявами, такими як образи партнерок, сексуальне примушування, маніпуляції, прагнення до влади та психопатія.

Особливо показові результати були отримані за завданнями на визначення закономірностей і послідовне мислення. Учасники, які показали кращі результати, оцінювали своє задоволення стосунками та прихильність до них вище, а також висловлювали готовність інвестувати в ці стосунки.