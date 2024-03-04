В Министерстве здравоохранения объяснили, как отличить эти состояния и почему признавать проблему нужно.

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Чувство тревоги присуще украинцам

Чувство тревоги возникает, когда человек начинает переживать и тревожиться из-за некоторых обстоятельств в жизни. Это абсолютно обоснованное ощущение, ведь человек таким образом может "спрятаться" от опасности и сплотиться, чтобы защитить себя при необходимости,
– отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что в условиях войны украинцам свойственно переживать и тревожиться чрезмерно. Но иногда, если состояние не удается контролировать, а также при ряде других признаков, можно говорить о том, что человека беспокоит не просто тревога, у него могло развиться генерализованное тревожное расстройство.

Когда это не просто тревога

Какие признаки указывают на генерализованное тревожное расстройство:

  • неподконтрольные тревога и чувство страха, без конкретной причины;
  • количество дней, проведенных в тревоге, больше той, когда ощущения нет;
  • частое ощущение беспокойства, пребывания "на грани";
  • быстрая утомляемость или "пустота" в голове;
  • частая раздражительность;
  • напряженность мышц;
  • плохой сон или наоборот – чрезмерная сонливость.

Что нужно знать о тревожных расстройствах

Тревожные расстройства – это следствие комбинации наследственности, влияния среды и воспитания. В Минздраве отмечают, что эти состояния преимущественно поддаются лечению, но часто есть потребность в комплексном подходе. Поэтому, для того, чтобы избавиться от расстройства, врач может рекомендовать применить медикаменты, психотерапию и самодисциплину.

Уменьшить симптомы помогут:

  • отказ от алкоголя (во время опьянения тревога ощущается слабее, однако при похмелье – негативные ощущения усиливаются);
  • физическая активность (действует для тревожных людей фактически как лекарство, а регулярный спорт уменьшает симптомы расстройства);
  • пребывание на природе (позволят улучшить частое сердцебиение и снизят уровень кортизола);
  • обращение к семейному врачу (тревожное расстройство часто могут сопровождать хронические заболевания, например ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет).

В Минздраве напомнили также, что эффективное лечение начинается с признания наличия проблемы и грамотно подобранного специалиста. И иногда фразы от друзей "все будет хорошо", может быть мало в вопросе психологического здоровья.