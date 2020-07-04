Від COVID-19 померло дев'ять українців: Держстат вперше показав дані щодо смертності
Державна служба статистики України відновила публікацію даних про кількість померлих за причинами смерті.
Зауважимо, що раніше ця інформація була засекречена постановою Кабінету міністрів про карантин. Дані за січень-березень 2020 року опубліковані на сайті Держстату.
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За офіційними даними, від COVID-19 померло 9 (дев'ять) українців. Від грипу та пневмонії – 1974.
Додамо, що від ускладнень, викликаних коронавірусом, в офіційній статистиці МОЗ вказано 1227 летальних випадків.
Інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною 2 032 летальних випадків, серед них туберкульоз – 892, від СНІДу померло 860 людей.
Від злоякісних новоутворень померли 19 711 осіб.
Хвороби системи кровообігу стали причиною смерті 101 633 осіб, від ішемічної хвороби серця – 69 976 осіб.
Держстат вперше показав дані щодо смертності від коронавірусу / Скриншот
Зовнішні причини
7083 людей загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них:
- транспортні нещасні випадки – 882 громадян,
- утоплення – 220,
- загибель на пожежі – 358,
- випадкове отруєння (крім алкоголю) – 499,
- отруєння алкоголем – 657,
- самогубства – 1357 (з них у березні - 488),
- умисні вбивства –365.