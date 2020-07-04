Державна служба статистики України відновила публікацію даних про кількість померлих за причинами смерті.

Зауважимо, що раніше ця інформація була засекречена постановою Кабінету міністрів про карантин. Дані за січень-березень 2020 року опубліковані на сайті Держстату.

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За офіційними даними, від COVID-19 померло 9 (дев'ять) українців. Від грипу та пневмонії – 1974.

Додамо, що від ускладнень, викликаних коронавірусом, в офіційній статистиці МОЗ вказано 1227 летальних випадків.

Інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною 2 032 летальних випадків, серед них туберкульоз – 892, від СНІДу померло 860 людей.

Від злоякісних новоутворень померли 19 711 осіб.

Хвороби системи кровообігу стали причиною смерті 101 633 осіб, від ішемічної хвороби серця – 69 976 осіб.



Держстат вперше показав дані щодо смертності від коронавірусу / Скриншот

Зовнішні причини

7083 людей загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них: