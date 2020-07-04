От COVID-19 умерли девять украинцев: Госстат впервые показал данные по смертности
Государственная служба статистики Украины возобновила публикацию данных о количестве умерших по причинам смерти.
Заметим, что ранее эта информация была засекречена постановлением Кабинета министров о карантине. Данные за январь-март 2020 года опубликованы на сайте Госстата.
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По официальным данным, от COVID-19 умерли 9 (девять) украинцев. От гриппа и пневмонии – 1 974.
Добавим, что от осложнений, вызванных коронавирусом, в официальной статистике Минздрава указаны 1 227 летальных случаев.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной 2 032 летальных случаев, среди них туберкулез – 892, от СПИДа умерли 860 человек.
От злокачественных новообразований умерли 19 711 человек.
Болезни системы кровообращения стали причиной смерти 101 633 человек, от ишемической болезни сердца – 69 976 человек.
Госстат впервые показал данные о смертности от коронавируса / Скриншот
Внешние причины
7 083 человека погибли в результате внешних причин. Среди них:
- транспортные несчастные случаи – 882 человека,
- утопление – 220,
- гибель на пожаре – 358,
- случайное отравление (кроме алкоголя) – 499,
- отравление алкоголем – 657,
- самоубийства – 1 357 (из них в марте – 488),
- умышленные убийства – 365.