В бразильском Сан-Паулу ВИЧ-позитивный 36-летний мужчина прошел медикаментозное лечение. После этого в его крови вирус полностью исчез.

Этот случай еще далек до того, чтобы называться доказанным, пишет Science.

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Сейчас два пациента полностью побороли ВИЧ-инфекцию. Оба они получили трансплантацию костного мозга, содержащего стволовые клетки с генетическим вариантом, который защищает от вируса иммунодефицита.

Ни один пациент еще не был признан выздоровевшим в результате медикаментозного лечения, "сан-паульский" может оказаться первым.

У него ВИЧ-инфекцию обнаружили в 2012 году. В рамках исследования он проходил курс лечения несколькими лекарствами. Среди назначенных ему препаратов были маравирок и долутегравир. Третьим лекарством был никотинамид. Согласно заявлениям ученых, у пациента нет признаков ВИЧ-инфекции в течение 57 недель без лечения.

Мы не можем обнаружить вирус, и у него исчезает специфическая реакция на вирус – если у человека нет антител, то нет и антигенов,

– рассказал Рикардо Диаз (Ricardo Diaz), эксперт по инфекционным болезням из Университета Сан-Паулу.

Он считает, что новый метод лечения, после того как будет лучше изучен, мог бы стать более нравственным способом лечения, чем пересадка костного мозга. Дело в том, что пересадка была эффективной не для всех пациентов, некоторые из них умерли.

Научное сообщество воодушевлено, но относится к "сан-паульскому" пациенту с осторожностью.