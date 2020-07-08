Вчені заявили, що вперше вилікували ВІЛ за допомогою ліків

У бразильському Сан-Паулу ВІЛ-позитивний 36-річний чоловік пройшов медикаментозне лікування. Після цього в його крові вірус повністю зник.

Цей випадок ще далекий той того, щоб називатися доведеним, пише Science.

Також на тему: Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу: як зробити тест на хворобу у домашніх умовах

Нині два пацієнти повністю подолали ВІЛ-інфекцію. Обидва вони отримали трансплантацію кісткового мозку, який містив стовбурові клітини з генетичним варіантом, що захищає від вірусу імунодефіциту.

Жоден пацієнт ще не був визнаний одужавшим внаслідок медикаментозного лікування, "сан-паульскій" може виявитися першим.

У нього ВІЛ-інфекцію виявили ​​у 2012 році. В рамках дослідження він проходив курс лікування декількома ліками. Серед призначених йому препаратів були маравірок і долутегравір. Третіми ліками був нікотинамід. Відповідно до заяв вчених, у пацієнта немає ознак ВІЛ-інфекції протягом 57 тижнів без лікування.

Ми не можемо виявити вірус, і у нього зникає специфічна реакція на вірус – якщо у людини немає антитіл, то немає й антигенів,

​– розповів Рікардо Діаз (Ricardo Diaz), експерт з інфекційних хвороб з Університету Сан-Паулу.

Він вважає, що новий метод лікування, після того як буде краще вивчений, міг би стати більш етичним способом лікування, ніж пересадка кісткового мозку. Річ у тім, що пересадка була ефективною не для всіх пацієнтів, деякі з них померли.

Наукова спільнота натхнена, але відноситься до "сан-паульского" пацієнта з обережністю.