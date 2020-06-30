У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла породілля з Рівненської області. Без матері залишилось 5 дітей, найменшій на момент похорону виповнилось 6 днів.

39-річна жінка із села Топілля Млинівського району (Рівненська область) приїхала народжувати до Луцька. Після пологів у неї підтвердили наявність коронавірусної інфекції, повідомляє УНІАН.

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Як повідомляє пресслужба Луцького клінічного пологового будинку, 22 червня вагітній жінці у Волинському перинатальному центрі провели огляд, зробили рентген, взяли аналіз для проведення ПЛР-тесту і відправили до пологового будинку.

23 червня породіллі провели кесарів розтин згідно з акушерськими показаннями, а сама дитина народилася у важкому стані.

Через позитивний ПЛР-тест та погіршення стану, жінку перевели до Волинської обласної клінічної лікарні з низькою сатурацією кисню та слабковираженою супутньою патологією. Там вона провела у реанімації 2 дні.

Голова Підлозцівської об’єднаної територіальної громади Рівненської області Микола Костюкевич розповів, що лікарі 6 днів боролися за життя пацієнтки, але врятувати її не вдалося. Породілля померла 28 червня.

Сиротами залишилися три синочки та дві донечки, найменшій на день похорону – лише шість днів,

– додав Микола Костюкевич.

Немовля нині перебуває у відділенні дитячої реанімації Луцького клінічного пологового будинку та йде на покращення. Наявність коронавірусу у дитини не підтвердили.