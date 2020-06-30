В Луцке от осложнений коронавируса умерла роженица из Ровненской области. Без матери остались 5 детей, самой маленькой на момент похорон исполнилось 6 дней.

39-летняя женщина из села Тополье Млиновского района (Ровненская область) приехала рожать в Луцк. После родов у нее подтвердили наличие коронавирусной инфекции, сообщает УНИАН.

К теме От коронавируса умерла руководительница Львовского лабораторного центра, где делали тесты на COVID-19

Как сообщает пресс-служба Луцкого клинического роддома, 22 июня беременной женщине в Волынском перинатальном центре провели осмотр, сделали рентген, взяли анализ для проведения ПЦР-теста и отправили в роддом.

23 июня роженице провели кесарево сечение согласно акушерским показаниям, а сам ребенок родился в тяжелом состоянии.

Из-за положительного ПЦР-теста и ухудшения состояния, женщину перевели в Волынскую областную клиническую больницу с низкой сатурацией кислорода и слабовыраженной сопутствующей патологией. Там она провела в реанимации 2 дня.

Глава Подлозцовской объединенной территориальной общины Ровненской области Николай Костюкевич рассказал, что врачи 6 дней боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось. Роженица умерла 28 июня.

Сиротами остались три сыночка и две дочки, младшей на день похорон – всего шесть дней,

– добавил Николай Костюкевич.

Младенец сейчас находится в отделении детской реанимации Луцкого клинического роддома и идет на улучшение. Наличие коронавируса у ребенка не подтвердили.