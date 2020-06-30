От COVID-19 умерла роженица с Ровненщины – 5 детей остались без матери
В Луцке от осложнений коронавируса умерла роженица из Ровненской области. Без матери остались 5 детей, самой маленькой на момент похорон исполнилось 6 дней.
39-летняя женщина из села Тополье Млиновского района (Ровненская область) приехала рожать в Луцк. После родов у нее подтвердили наличие коронавирусной инфекции, сообщает УНИАН.
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Как сообщает пресс-служба Луцкого клинического роддома, 22 июня беременной женщине в Волынском перинатальном центре провели осмотр, сделали рентген, взяли анализ для проведения ПЦР-теста и отправили в роддом.
23 июня роженице провели кесарево сечение согласно акушерским показаниям, а сам ребенок родился в тяжелом состоянии.
Из-за положительного ПЦР-теста и ухудшения состояния, женщину перевели в Волынскую областную клиническую больницу с низкой сатурацией кислорода и слабовыраженной сопутствующей патологией. Там она провела в реанимации 2 дня.
Глава Подлозцовской объединенной территориальной общины Ровненской области Николай Костюкевич рассказал, что врачи 6 дней боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось. Роженица умерла 28 июня.
Сиротами остались три сыночка и две дочки, младшей на день похорон – всего шесть дней,
– добавил Николай Костюкевич.
Младенец сейчас находится в отделении детской реанимации Луцкого клинического роддома и идет на улучшение. Наличие коронавируса у ребенка не подтвердили.