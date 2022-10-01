Силденафіл діє шляхом інгібування ферменту під назвою фосфодіестераза. Завдяки складному шляху за участю інших молекул силденафіл зрештою сприяє розслабленню гладких м’язів і розширенню кровоносних судин.

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Розширення судин призводить до більшого припливу крові до органів – статевого члена чи легенів. Цей ефект відомий як вазодилатація.

Хвороби легенів

Вазодилатація, викликана силденафілом, може бути корисною при таких захворюваннях легенів, як легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) або ідіопатичний легеневий фіброз (ІЛФ). Люди, які живуть з ЛАГ та ІЛФ, відчувають прогресуючу задишку та хронічний кашель. Окрім легень, ЛАГ та ІЛФ можуть впливати на багато інших систем органів.

ЛАГ – це захворювання, яке викликає утруднене дихання та перенапруження серця через підвищений тиск у легеневих артеріях. На щастя, це рідкісне захворювання, щороку вражає одну або дві людини на 1 000 000 людей.

ІЛФ є більш поширеним захворюванням легенів, щороку розвивається від двох до 29 осіб на 100 000. Це відбувається внаслідок повторного та хронічного потовщення, жорсткості та рубцювання (фіброзу) легень.

Обидва захворювання часто не мають чіткої етіології, а це означає, що лікарі та дослідники не до кінця розуміють, чому ці захворювання починаються та прогресують. Обидві хвороби невиліковні та часто погіршуються з часом.

Лікування легеневих захворювань за допомогою Віагри

Застосування силденафілу при ЛАГ вже добре вивчене та схвалене в Канаді. Існує кілька високоякісних рандомізованих контрольованих досліджень, які продемонстрували його ефективність. А лікування Віагрою ІЛФ є менш очевидним, оскільки було проведено мало досліджень. Але науковці вважають, що принцип дії силденафілу має бути корисним для людей з цим захворюванням.