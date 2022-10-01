Силденафил действует путем ингибирования фермента под названием фосфодиэстераза. Благодаря сложному пути с участием других молекул силденафил способствует расслаблению гладких мышц и расширению кровеносных сосудов.

Также на тему: Прорыв в лечении деменции: создали эффективное лекарство

Расширение сосудов приводит к большему притоку крови к органам – половому члену или легким. Этот эффект известен как вазодилатация.

Болезни легких

Вазодилатация, вызванная силденафилом, может быть полезна при таких заболеваниях легких, как легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) или идиопатический легочный фиброз (ИЛФ). Люди, живущие с ЛАГ и ИЛФ, испытывают прогрессирующую одышку и хронический кашель. Кроме легких, ЛАГ и ИЛФ могут влиять на многие другие системы органов.

ЛАГ – это заболевание, вызывающее затрудненное дыхание и перенапряжение сердца из-за повышенного давления в легочных артериях. К счастью, это редкое заболевание, ежегодно поражающее одного или двух человек на 1 000 000 человек.

ИЛФ является наиболее распространенным заболеванием легких, ежегодно развивается от двух до 29 человек на 100 000. Это происходит вследствие повторного и хронического утолщения, жесткости и рубцевания (фиброза) легких.

Оба заболевания часто не имеют четкой этиологии, а значит, врачи и исследователи не до конца понимают, почему эти заболевания начинаются и прогрессируют. Обе болезни неизлечимы и часто ухудшаются со временем.

Лечение легочных заболеваний с помощью виагры

Применение силденафила при ЛАГ уже хорошо изучено и одобрено в Канаде. Существует несколько высококачественных рандомизированных контролируемых исследований, продемонстрировавших его эффективность. А лечение Виагрой ИЛФ менее очевидно, поскольку было проведено мало исследований. Но ученые считают, что принцип действия силденафила должен быть полезен людям с этим заболеванием.