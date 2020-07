Науковці виявили, що коронавірус має власні "вокальні" біомаркери. Вчені сподіваються, що у майбутньому це допоможе діагностувати COVID-19 до появи симптомів.

Інфекційні хвороби впливають на весь організм і можуть впливати на характеристику голосу. Зокрема, на тон та гучність. У журналі EEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology опублікували дослідження співробітників Лабораторії Лінкольна при Массачусетському технологічному інституті, які виявили зміни в голосі безсимптомних носіїв коронавірусу SARS-CoV-2.

Ці зміни настільки тонкі, що "не озброєним вухом" на них можна й не звернути увагу. Річ у тім, що пневмонія впливає на дихальну систему, гортань, весь артикуляційний апарат та м'язи, які залучені до під час розмови.

Наш підхід заснований на складності нейромоторної координації між мовними підсистемами, які беруть участь в диханні, фонації та артикуляції. Це обумовлено різною природою COVID-19, що виявляється в бронхах, діафрагми, трахеї, гортані, горлянці, порожнині рота і носа, а також доказами неврологічних проявів вірусу,

– йдеться в дослідженні.

Вчені зазначили, що дослідження перебуває на ранніх стадіях, але початкові результати мотивують на детальніше вивчення.

Як проводилось дослідження

Під час експерименту вчені проаналізували записи промов знаменитостей, які не мали симптомів коронавірусу, але на той момент у них вже виявили наявність хвороби. Ці записи порівнювали з попередніми записами тих самих політиків з ютуба, коли вони були здоровими.

Згодом, з кожного аудіозапису автори роботи отримали голосові сигнали за допомогою алгоритмів.

За підсумками аналізу дослідники виявили, що мовні рухи інфікованих коронавірусом ставали значно простішими, ніж були раніше. Зв'язок між рухом гортані та артикуляцією був менш помітним. Річ у тім, що коронавірусна інфекція провокує сполучення м'язів, що ускладнює їхній рух. Саме через це різноманітність звукових сигналів теж скорочується.

Беззаперечно, що для остаточного підтвердження цієї гіпотези необхідно більше даних. Нині дослідники працюють з базою Університету Карнегі-Меллон, у якій є записи голосів інфікованих коронавірусом пацієнтів.

Якщо гіпотеза виявиться вірною, вона може стати поштовхом до розробки мобільних додатків для скринінгу людей.