Ученые обнаружили, что коронавирус имеет свои "вокальные" биомаркеры. Ученые надеются, что в будущем это поможет диагностировать COVID-19 до появления симптомов.

Инфекционные болезни влияют на весь организм и могут влиять на характеристику голоса. В частности, на тон и громкость. В журнале EEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology опубликовали исследования сотрудников Лаборатории Линкольна при Массачусетском технологическом институте, которые обнаружили изменения в голосе бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2.

Эти изменения настолько тонкие, что "не вооруженным ухом" на них можно и не обратить внимание. Дело в том, что пневмония влияет на дыхательную систему, гортань, весь артикуляционный аппарат и мышцы, которые вовлечены во время разговора.

Наш подход основан на сложности нейромоторной координации между речевыми подсистемами, которые участвуют в дыхании, фонации и артикуляции. Это обусловлено различной природой COVID-19, что оказывается в бронхах, диафрагме, трахее, гортани, горле, полости рта и носа, а также доказательствами неврологических проявлений вируса,

– говорится в исследовании.

Ученые отметили, что исследование находится на ранних стадиях, но начальные результаты мотивируют на детальное изучение.

Как проводилось исследование

Во время эксперимента ученые проанализировали записи речей знаменитостей, которые не имели симптомов коронавируса, но на тот момент у них уже обнаружили наличие болезни. Эти записи сравнивали с предыдущими записями тех самых политиков с ютуба, когда они были здоровыми.

Впоследствии, с каждой аудиозаписи авторы работы получили голосовые сигналы с помощью алгоритмов.

По итогам анализа исследователи обнаружили, что языковые движения инфицированных коронавирусом становились значительно проще, чем были ранее. Связь между движением гортани и артикуляцией была менее заметной. Дело в том, что коронавирусная инфекция провоцирует сочетание мышц, что затрудняет их движение. Именно из-за этого разнообразие звуковых сигналов тоже сокращается.

Несомненно, что для окончательного подтверждения этой гипотезы необходимо больше данных. Сейчас исследователи работают с базой Университета Карнеги-Меллон, в которой есть записи голосов инфицированных коронавирусом пациентов.

Если гипотеза окажется верной, она может стать толчком к разработке мобильных приложений для скрининга людей.