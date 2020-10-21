Уряд Великій Британії інвестує 33,6 мільйона фунтів в дослідження коронавірусу за участю заражених добровольців. Людям будуть вводити мінімальні дози вірусу, щоб перевірити ефективність вакцин і ліків.

Про це Nature повідомляє з посиланням на уряд Великої Британії, якщо дозволи відповідних органів будуть отримані, програма стартує вже в січні. Клінічні випробування проводитимуться вченими Імперського коледжу Лондона спільно з компанією hVIVO.

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Дослідникам потрібно визначити мінімальну дозу коронавірусу, при якій у молодих людей 18-30 років з високою ймовірністю розвинеться COVID-19. На перших етапах програми може бути залучено до 90 добровольців.

Для чого заражати добровольців коронавірусом

В ході програми буде досліджуватися ефективність різних вакцин і потенційних ліків проти коронавірусу. На думку фахівців, експеримент допоможе поліпшити розуміння як самого вірусу, так і розвиток захворювання COVID-19, і це прискорить розробку нових методів лікування та профілактики. Вчені також зможуть дізнатися, чи може вакцина запобігати не тільки захворювання, але і передачу інфекції іншим людям.

Чи не порушує це етичні норми

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров'я випустила документ, в якому сформульовані керівні етичні принципи випробування вакцини від COVID-19 на людях. ВООЗ припускає можливість дослідження на заражених людей з дотриманням ряду найважливіших умов: добровільну участь, інформованість про можливі наслідки й т.д. Крім того, у випробуваннях повинні брати участь люди з найменшим ризиком тяжкого перебігу захворювання у віці від 18 до 30 років.

У липні понад 100 провідних вчених, в тому числі 15 нобелівських лауреатів, написали відкритий лист, в якому закликали добровольців, що беруть участь в клінічних випробуваннях, зазнати впливу вірусу. Лист також підписали 2000 добровольців, які беруть участь в дослідженнях.

Автори листа наголосили, що під час пандемії навмисне зараження добровольців не порушує етики клінічних випробувань, оскільки у наукової спільноти немає часу чекати, коли добровольці заразяться в природних умовах.