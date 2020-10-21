Правительство Великобритании инвестирует 33,6 миллиона фунтов в исследование коронавируса с участием зараженных добровольцев. Людям будут вводить минимальные дозы вируса, чтобы проверить эффективность вакцин и лекарств.

Об этом Nature сообщает со ссылкой на правительство Великобритании, если разрешения соответствующих органов будут получены, программа стартует уже в январе. Клинические испытания будут проводиться учеными Имперского колледжа Лондона совместно с компанией hVIVO.

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Исследователям нужно определить минимальную дозу коронавируса, при которой у молодых людей 18-30 лет с высокой вероятностью разовьется COVID-19. На первых этапах программы может быть привлечено до 90 добровольцев.

Для чего заражать добровольцев коронавирусом

В ходе программы будет исследоваться эффективность различных вакцин и потенциальных лекарств против коронавируса. По мнению специалистов, эксперимент поможет улучшить понимание как самого вируса, так и развития заболевания COVID-19, и это ускорит разработку новых методов лечения и профилактики. Ученые также смогут узнать, может ли вакцина предотвращать не только заболевания, но и передачу инфекции другим людям.

Не нарушает ли это этические нормы

В начале мая Всемирная организация здравоохранения выпустила документ, в котором сформулированы руководящие этические принципы испытания вакцины от COVID-19 на людях. ВОЗ допускает возможность исследования на зараженных людей с соблюдением ряда важных условий: добровольное участие, информированность о возможных последствиях и т.д. Кроме того, в испытаниях должны участвовать люди с наименьшим риском тяжелого течения заболевания в возрасте от 18 до 30 лет.

В июле более 100 ведущих ученых, в том числе 15 нобелевских лауреатов написали открытое письмо, в котором призвали добровольцев, участвующих в клинических испытаниях, подвергнуться воздействию вируса. Письмо также подписали 2000 добровольцев, участвующих в исследованиях.

Авторы письма подчеркнули, что во время пандемии умышленное заражение добровольцев не нарушает этики клинических испытаний, поскольку у научного сообщества нет времени ждать, когда добровольцы заразятся в природных условиях.