Коронавірус впливає на всю імунну систему організму. Відтак це заважає йому боротися з інфекцією. Такого висновку дійшли вчені з університету в Сан-Франциско.

Досліджуючи хворих, вони виявили, що COVID-19 здатний проникати у всі органи людини і провокувати змішані симптоми. Це все ускладнює пошук оптимальних методів, спрямованих на подолання хвороби. Про це повідомляє MedicalXpress.

Читайте також У Туреччині почали масштабне дослідження мутацій COVID-19: деталі

Науковці дослідили аналізи понад 30 людей, хворих на COVID-19. Отримані результати показали, що імунна система багатьох дала більш агресивну відповідь на SARS-CoV-2, ніж на віруси грипу. Зокрема, це негативно вплинуло на їхні легені.

Професор експериментальної патології Макс Краммел зауважив, що легені хворих зруйновані не лише через вірус, а й внаслідок імунологічної боротьби. Відтак тяжка пневмонія, що виникає в деяких інфікованих, обумовлена саме наслідками дії власного імунітету пацієнтів.

Вчені шукають, як зменшити реакцію імунної системи

Науковці намагаються знайти спосіб, в який можна буде зменшити реакцію імунної системи. Відтак це дасть змогу запобігти розвитку пневмонії. Однак, за словами, однієї з керівниць дослідження Керолін Калфі, це дуже складно зробити.

Оскільки, якщо занадто сильно загальмувати дію імунітету, то він взагалі не зможе впоратися із загрозою. "Я сподіваються, що люди відновляться, а імунітет буде захисним і довготривалим", – додала вона.

В дослідженні також мовиться, що наразі перед вченими є чимало питань, на які вони поки не можуть дати відповідь. Зокрема:

якщо пацієнти набувають імунітет до COVID-19, то коли саме і як це відбувається;

чи імунітет можна здобути, якщо перехворіти у легкій, безсимптомній чи, навпаки, тяжкій формі;

як довго триватиме цей імунітет.

Довідка. Науковці виділили 3 чіткі імунні реакції на SARS-CoV2. Це допоможе лікарям передбачити траєкторію захворювання у важких пацієнтів з коронавірусом і навіть визначати, як найкраще їх лікувати. У дослідженні взяли участь 163 людини.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу