У Туреччині почали масштабне дослідження мутацій коронавірусу. Для цього науковці збирали проби та інший матеріал протягом останніх чотирьох місяців.

Що відомо про масштабне дослідження коронавірусу

Метою дослідження є встановлення мутації коронавірусу на території країни. Про це сказала очільниця Національної довідкової лабораторії вірусології головного управління громадського здоров'я Гюлай Коруклуоглу, повідомляє Sondakika.

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Вона зазначила, що дослідження допоможе зрозуміти механізми мутації вірусу.

Важливо зрозуміти, чи схожий вірус березня на вірус в червні, чи зразок вірусу, надісланий з південного сходу країни у квітні, має подібні риси з тими, які були зібрані з Чорноморського регіону в тому ж місяці,

– пояснила вона.

Лабораторії продовжують надсилати зразки позитивних випадків COVID-19 до головної, на основі якої створено відповідну базу. Результати дослідження оголосять приблизно через місяць.

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Також науковиця переконана, що зниження рівня смертності в країні пов'язане зі зміною протоколів лікування на основі останніх наукових знань, але не через мутацію коронавірусу.

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