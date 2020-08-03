У Туреччині почали масштабне дослідження мутацій COVID-19: деталі
У Туреччині почали масштабне дослідження мутацій коронавірусу. Для цього науковці збирали проби та інший матеріал протягом останніх чотирьох місяців.
Що відомо про масштабне дослідження коронавірусу
Метою дослідження є встановлення мутації коронавірусу на території країни. Про це сказала очільниця Національної довідкової лабораторії вірусології головного управління громадського здоров'я Гюлай Коруклуоглу, повідомляє Sondakika.
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Вона зазначила, що дослідження допоможе зрозуміти механізми мутації вірусу.
Важливо зрозуміти, чи схожий вірус березня на вірус в червні, чи зразок вірусу, надісланий з південного сходу країни у квітні, має подібні риси з тими, які були зібрані з Чорноморського регіону в тому ж місяці,
– пояснила вона.
Лабораторії продовжують надсилати зразки позитивних випадків COVID-19 до головної, на основі якої створено відповідну базу. Результати дослідження оголосять приблизно через місяць.
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Також науковиця переконана, що зниження рівня смертності в країні пов'язане зі зміною протоколів лікування на основі останніх наукових знань, але не через мутацію коронавірусу.
Коронавірус у Туреччині: статистика
- За останню добу в Туреччині від COVID-19 померло 18 людей, одужали 978. Було зроблено понад 40,2 тисячі тестів, 987 з яких – позитивні.
- За весь час пандемії було виявлено понад 232,8 тисячі випадків інфікування, з них 5 728 мали летальні наслідки, майже 216,5 тисяч інфікованих коронавірусом одужали.