В Турции начали масштабное исследование мутаций коронавируса. Для этого ученые собирали пробы и другой материал в течение последних четырех месяцев.

Что известно о масштабном исследовании коронавируса

Целью исследования является установление мутации коронавируса на территории страны. Об этом сказала руководительница Национальной справочной лаборатории вирусологии главного управления общественного здоровья Гюла Коруклуоглу, сообщает Sondakika.

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Она отметила, что исследование поможет понять механизмы мутации вируса.

Важно понять, похож ли вирус марта на вирус в июне, или образец вируса, отправленный из юго-востока страны в апреле, имеет ли сходные черты с теми, которые были собраны из Черноморского региона в том же месяце,

– пояснила она.

Лаборатории продолжают присылать образцы положительных случаев COVID-19 в главную, на основе которой создана соответствующая база. Результаты исследования объявят примерно через месяц.

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Также ученая убеждена, что снижение уровня смертности в стране связано с изменением протоколов лечения на основе последних научных знаний, но не из-за мутации коронавируса.

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