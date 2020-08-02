В Греции зарегистрировали крупнейший с апреля самый высокий показатель заражений коронавирусом. Большинство из них не связаны с туризмом.

Об этом свидетельствуют последние данные Национальной организации здравоохранения, пишет Европейская правда.

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Так, за сутки обнаружили 110 новых заражений. При этом, лишь 9 из них связаны с путешествиями за границу. Последний раз показатель более 100 регистрировали в апреле. В течение июня и июля только несколько раз регистрировали более 50 новых больных за сутки.

Стремительный рост начался в последние несколько дней: с 30 июня по 1 августа включительно суточный рост составил 57, 65, 76 и 110 новых больных.

Общее количество зарегистрированных заражений с начала эпидемии возросло до 4587. Количество умерших больных осталось неизменным – 206 с начала эпидемии.

Как известно, Греция расширила перечень общественных закрытых помещений, где ношение маски является обязательным.

По новым правилам маски следует носить в помещениях коммунальных и государственных служб, банках, лифтах, в небольших магазинах, пекарнях, мясных лавках, парикмахерских и салонах красоты.