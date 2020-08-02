Больше всего, начиная с апреля: в Греции зафиксировали "скачок" заболеваемости COVID-19
В Греции зарегистрировали крупнейший с апреля самый высокий показатель заражений коронавирусом. Большинство из них не связаны с туризмом.
Об этом свидетельствуют последние данные Национальной организации здравоохранения, пишет Европейская правда.
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Так, за сутки обнаружили 110 новых заражений. При этом, лишь 9 из них связаны с путешествиями за границу. Последний раз показатель более 100 регистрировали в апреле. В течение июня и июля только несколько раз регистрировали более 50 новых больных за сутки.
Общее количество зарегистрированных заражений с начала эпидемии возросло до 4587. Количество умерших больных осталось неизменным – 206 с начала эпидемии.
Как известно, Греция расширила перечень общественных закрытых помещений, где ношение маски является обязательным.
По новым правилам маски следует носить в помещениях коммунальных и государственных служб, банках, лифтах, в небольших магазинах, пекарнях, мясных лавках, парикмахерских и салонах красоты.