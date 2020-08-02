Найбільше з квітня: у Греції зафіксували "стрибок" захворюваності на COVID-19
У Греції зареєстрували найбільший з квітня найвищий показник інфікувань коронавірусом. Більшість з них не пов'язані з туризмом.
Про це свідчать останні дані Національної організації охорони здоров'я, пише Європейська правда.
Читайте також Понад 18 мільйонів людей захворіли на коронавірус: черговий рекорд у світі
Так, за добу виявили 110 нових заражень. При цьому, лише 9 з них пов'язані з подорожами за кордон.Востаннє перед цим показник, більше ніж 100, реєстрували у квітні. Впродовж червня і липня лише декілька разів реєстрували понад 50 нових хворих за добу.
Загальна кількість зареєстрованих заражень з початку епідемії зросла до 4587. Кількість померлих хворих залишилася незмінною – 206 з початку епідемії.
Як відомо, Греція розширила перелік громадських закритих приміщень, де носіння маски є обов'язковим.
За новими правилами, маски слід носити в приміщеннях комунальних та державних служб, банках, ліфтах, невеликих магазинах, пекарнях, м'ясних крамницях, перукарнях і салонах краси.