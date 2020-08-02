У Греції зареєстрували найбільший з квітня найвищий показник інфікувань коронавірусом. Більшість з них не пов'язані з туризмом.

Про це свідчать останні дані Національної організації охорони здоров'я, пише Європейська правда.

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Так, за добу виявили 110 нових заражень. При цьому, лише 9 з них пов'язані з подорожами за кордон.Востаннє перед цим показник, більше ніж 100, реєстрували у квітні. Впродовж червня і липня лише декілька разів реєстрували понад 50 нових хворих за добу.

Стрімке зростання почалося в останні декілька днів: з 30 червня по 1 серпня включно добове зростання становило 57, 65, 76 і 110 нових хворих.

Загальна кількість зареєстрованих заражень з початку епідемії зросла до 4587. Кількість померлих хворих залишилася незмінною – 206 з початку епідемії.

Як відомо, Греція розширила перелік громадських закритих приміщень, де носіння маски є обов'язковим.

За новими правилами, маски слід носити в приміщеннях комунальних та державних служб, банках, ліфтах, невеликих магазинах, пекарнях, м'ясних крамницях, перукарнях і салонах краси.