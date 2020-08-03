Коронавирус влияет на всю иммунную систему организма. Поэтому это мешает ему бороться с инфекцией. К такому выводу пришли ученые из университета в Сан-Франциско.

Исследуя больных, они обнаружили, что COVID-19 способен проникать во все органы человека и провоцировать смешанные симптомы. Это все усложняет поиск оптимальных методов, направленных на преодоление болезни. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Ученые исследовали анализы более 30 человек, больных COVID-19. Полученные результаты показали, что иммунная система многих дала более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. В частности, это негативно повлияло на их легкие.

Профессор экспериментальной патологии Макс Краммел заметил, что легкие больных разрушены не только из-за вируса, но и в результате иммунологической борьбы. Поэтому тяжелая пневмония, возникающая у некоторых инфицированных, обусловлена ​​именно последствиями действия собственного иммунитета пациентов.

Ученые ищут, как уменьшить реакцию иммунной системы

Ученые пытаются найти способ, который можно будет уменьшить реакцию иммунной системы. Поэтому это позволит предотвратить развитие пневмонии. Однако, по словам одной из руководительниц исследования Кэролин Калфи, это очень сложно сделать.

Поскольку, если слишком сильно затормозить действие иммунитета, то он вообще не сможет справиться с угрозой. "Я надеются, что люди восстановятся, а иммунитет будет защитным и долговременным", – добавила она.

В исследовании также говорится, что сейчас перед учеными немало вопросов, на которые они пока не могут дать ответ. В частности:

если пациенты приобретают иммунитет к COVID-19, то когда именно и как это происходит;

можно ли получить иммунитет, если переболеть в легкой, бессимптомной или, наоборот, тяжелой форме;

как долго продлится этот иммунитет.

Справка. Ученые выделили 3 четкие иммунные реакции на SARS-CoV2. Это поможет врачам предсказать траекторию заболевания у тяжелых пациентов с коронавирусом, а также определять, как лучше их лечить. В исследовании приняли участие 163 человека.



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