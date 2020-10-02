Вчені створили гнучкі і біорозкладні трубочки, які імітують будову кровоносних судин. Наразі розробку вже успішно протестували на кроликах і планують у майбутньому використовувати пристрій для відновлення пацієнтів після операцій.

Результати дослідження китайських і швейцарських вчених опублікував журнал Matter.

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За основу науковці взяли мембрану з металополімерного провідника, розробленого раніше, який згорнули, помістивши в невелику прозору трубку.

Пристрій протестували на кроликах: Електронні трубочки вже протестували на кроликах, замінивши у них сонні артерії. Згодом вчені спостерігали за роботою електронних судин в кровоносній системі протягом трьох місяців.

Попередні досліди на штучній моделі рани показали, що електрична стимуляція створених кровоносних судин поліпшила проліферацію і міграцію ендотеліальних клітин до місця загоєння і може сприяти утворенню нової ендотеліальної тканини природних судин,

– йдеться у джерелі.

Після експериментів на тваринах, науковці виявили, що пристрій забезпечує достатній приплив крові. Тобто штучні артерії функціонують так само добре, як натуральні. Крім того, внутрішні органи тварин не постраждали.

Дослідники планують у майбутньому використати розробку для відновлення пацієнтів після операцій.