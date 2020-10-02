Брехня шкодить вашому здоров'ю, незалежно від її мотивів. Науковці перевірили, як саме взаємини між людьми впливають на їхні шанси збрехати.

З'ясувалося, що співчуття підвищує ймовірність того, що людина буде брехати своїм близьким, йдеться в результатах дослідження.

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Чим вище рівень прихильності – тим вищі шанси того, що людина захоче "захистити" ближніх від неприємної правди.

Цей експеримент багато в чому заснований на попередньому дослідженні фізіологів з Університету Нотр-Дам, в якому брали участь 110 осіб у віці від 18 років до 71 року.

Половина учасників отримала вказівки не брехати навіть у дрібницях протягом 10 тижнів, а друга половина піддослідних стала контрольною групою, і ніяких настанов з приводу правди чи брехні не мали.

Брехня шкодить стосункам і здоров'ю

Після закінчення 10 тижнів експерименту вчені порівняли суб'єктивні та об'єктивні показники здоров'я учасників експерименту. В результаті з'ясувалося, що у добровольців, які не брехали, показники фізичного та психічного здоров'я виявилися вищими, ніж у контрольної групи.

Крім того, в учасників, які не брехали, за 10 тижнів помітно покращилися взаємини з близькими, і вони відчували себе щасливішими.

На підставі цих експериментів вчені радять виключити будь-яку брехню зі свого життя – навіть незначну і спрямовану "на благо".