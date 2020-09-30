Науковці провели дослідження, щоб визначити, які риси характерні для людей, схильних вірити в теорії змови. Як виявилося, з одного боку, такі люди – це глибоко самовпевнені люди, а з іншого – самотні та тривожні.

До такого висновку дійшла група психологів з університету Еморі в Атланті, пише The New York Times.

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У дослідженні брали участь дві тисячі дорослих людей, вся робота ділилася на дві частини. На першому етапі психологи запропонували волонтерам пройти тести на схильність до віри в теорії змови (таких виявилося 40 відсотків).

На другому етапі серед цих учасників провели серію особистісних тестів.

Прихильники теорії змов мають багато негативних рис характеру

Зіставляючи результати першої та другої частини дослідження, вчені визначили, що з високим ступенем довіри до теорій змови корелювали такі риси: егоцентрична імпульсивність, підвищений рівень депресивних настроїв і тривоги, а також самовпевненість і відчуття несправедливості.

Так складався загальний портрет "похмурої людини, обмеженої віком або обставинами". Ще однією рисою таких людей став психотизм – ознака, яка пов'язана з підвищеною схильністю до психозу.

При цьому найменше прихильники теорій змов відрізнялися такими якостями, як сумлінність, скромність і альтруїзм. Те саме стосувалося гніву, щирості, і самоповаги.

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