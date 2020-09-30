Ученые провели исследование, чтобы определить, какие черты характерны для людей, склонных верить в теории заговора. Как оказалось, с одной стороны, такие люди – это глубоко самоуверенные люди, а с другой – одинокие и тревожные.

К такому выводу пришла группа психологов из университета Эмори в Атланте, пишет The New York Times.

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В исследовании принимали участие две тысячи взрослых людей, вся работа делилась на две части. На первом этапе психологи предложили волонтерам пройти тесты на склонность к вере в теории заговора (таких оказалось 40 процентов).

На втором этапе среди этих участников провели серию личностных тестов.

Сторонники теории заговоров имеют много отрицательных черт характера

Сопоставляя результаты первой и второй части исследования, ученые определили, что с высокой степенью доверия к теориям заговора коррелировали следующие черты: эгоцентрическая импульсивность, повышенный уровень депрессивных настроений и тревоги, а также самоуверенность и чувство несправедливости.

Так складывался общий портрет "мрачного человека, ограниченного возрастом или обстоятельствами". Еще одной особенностью таких людей стал психотизм – признак, который связан с повышенной склонностью к психозу.

При этом меньше всего сторонники теорий заговоров отличались такими качествами, как добросовестность, скромность и альтруизм. То же касалось гнева, искренности и самоуважения.

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