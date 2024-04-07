Возможно ли изменение личности

Некоторые утверждают, что человеческая личность остается стабильной на протяжении всей жизни. Другие наоборот верят, что мы постоянно проходим через процесс личностной трансформации. Есть даже предположение, что наш характер меняется примерно каждые пять лет (по крайней мере частично).

Также на тему Музыка влияет на вашу продуктивность

Вероятно, правда где-то посередине: существует основное личностное ядро, которое может быть относительно стабильным, но чем дальше мы отступаем от него, тем более подвержены изменениям становятся некоторые психологические характеристики. Это особенно правдиво, если мы имеем сильное желание что-то изменить в себе. Важность этих изменений в том, что в конце концов психологические черты человека формируют его жизнь.

Как возможно изменить личность человека

Психологи из Университета Вашингтона (США) и Университета Цюриха (Швейцария) провели обзор научных исследований на тему трансформации личности и представили свои выводы. Их целью было выявить механизмы, которые могут изменить нашу личность.

Первым стали определенные предварительные условия, то есть инструменты для трансформации, такие как личностные черты, например, сила воли.

Второй механизм включает изменения в окружающей среде. Эксперты предполагают, что это может помочь избавиться от триггеров, которые могли бы вернуть человека к прежнему поведению.

Третье условие включает положительное подкрепление, которое дает дополнительный стимул для изменений.

Четвертый механизм включает аспекты, которые позволяют человеку удерживать новые черты после их формирования.

Ученые подчеркнули, что ключевым фактором при попытке сделать личностные изменения является сильное желание это сделать. Человек должен хотеть преобразования и иметь убедительные причины для этого.

В противном случае он столкнется с внутриличностным конфликтом: человек постоянно будет бороться с внутренним стремлением вернуть все, как было раньше, все его усилия будут напрасными и в конце концов ничего не достигнет.

По мнению ученых, важной может быть продолжительность времени, отведенного на трансформацию. Она необходима для формирования новой привычки. Например, при переезде на новое место или при беременности есть определенный период времени, который позволяет привыкнуть к новым аспектам своей личности и адаптироваться.