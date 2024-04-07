Чи можлива зміна особистості

Дехто стверджує, що людська особистість залишається стабільною протягом усього життя. Інші навпаки вірять, що ми постійно проходимо через процес особистісної трансформації. Є навіть припущення, що наш характер змінюється приблизно кожні п'ять років (принаймні частково).

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Ймовірно, правда десь посередині: існує основне особистісне ядро, яке може бути відносно стабільним, але чим далі ми відступаємо від нього, тим більше схильні до змін стають деякі психологічні характеристики. Це особливо правдиво, якщо ми маємо сильне бажання щось змінити в собі. Важливість цих змін у тому, що зрештою психологічні риси людини формують її життя.

Як можливо змінити особистість людини

Психологи з Університету Вашингтона (США) та Університету Цюріха (Швейцарія) провели огляд наукових досліджень на тему трансформації особистості та представили свої висновки. Їхньою метою було виявити механізми, які можуть змінити нашу особистість.

Першим стали певні попередні умови, тобто інструменти для трансформації, такі як особистісні риси, наприклад, сила волі.

Другий механізм включає зміни у навколишньому середовищі. Експерти припускають, що це може допомогти позбутися тригерів, які могли б повернути людину до колишньої поведінки.

Третя умова включає позитивне підкріплення, яке дає додатковий стимул для змін.

Четвертий механізм включає аспекти, які дозволяють людині утримувати нові риси після їх формування.

Вчені підкреслили, що ключовим фактором при намаганні зробити особистісні зміни є сильне бажання це зробити. Людина повинна хотіти перетворення та мати переконливі причини для цього.

В іншому випадку вона зіткнеться з внутрішньоособистісним конфліктом: людина постійно боротиметься з внутрішнім прагненням повернути все, як було раніше, всі його зусилля будуть марними й врешті-решт нічого не досягне.

На думку вчених, важливою може бути тривалість часу, відведеного на трансформацію. Вона необхідна для формування нової звички. Наприклад, при переїзді на нове місце або при вагітності є певний період часу, який дозволяє призвичаїтися до нових аспектів своєї особистості та адаптуватися.