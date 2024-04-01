Музика має різні ефекти на організм людини. Наприклад, під впливом електронних творів змінюється свідомість, тоді як класична музика може полегшити хронічні больові відчуття.

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Нове дослідження впливу музику

Вчені з Університету Нью-Йорка вивчали зв'язок між музикою, когнітивним збудженням (інтенсивністю емоцій) та продуктивністю людини. Вони базувалися на психологічному принципі Єркса – Додсона, який припускає, що помірний рівень когнітивного збудження призводить до оптимальної продуктивності, надмірно високий викликає тривогу, а надто низький – нудьги.

Автори провели експеримент, у якому учасники виконували розумові завдання під музику. Під час першої сесії учасники обирали для цього як фон музичний твір, який вони вважали заспокійливим, а під час другої – музику, що викликає збудження.

Експеримент містив виконання 704 завдання кожною людиною, а кожна сесія складалася з 16 блоків по 22 випробування в кожному. Учасникам потрібно натискати на спеціальні або звичайні кнопки на клавіатурі, без відволікання від процесу та уникаючи непотрібних рухів. Після кожних восьми блоків завдань, у середині сесії, пропонувалося відпочити протягом 20 секунд, а між сесіями – дві хвилини.

Вчені відстежували такі поведінкові характеристики, як швидкість реакції учасника і послідовність правильних відповідей. З фізіологічних параметрів для роботи були важливими електрокардіограма, характеристики дихання, температура, вираз обличчя та інші дані, які дозволяють зробити висновок про стан людини.

Музика покращує продуктивність

Зібраний під час експерименту матеріал підтвердив принцип Єркса – Додсона. Виконуючи завдання під більш "захопливу" музику, учасники були продуктивнішими, ніж під час роботи під заспокійливі мелодії.

Вчені помітили, що на результати могли вплинути такі фактори, як характер когнітивного завдання та жанр музики, що використовується. Крім того, важливими є індивідуальні особливості учасників. Наприклад, початковий рівень збудження в кожного унікальний, тому музичні твори, які допоможуть досягти потрібного стану, треба підбирати індивідуально.