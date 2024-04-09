О том, как родителям рассказать о пубертате ребенку с аутизмом 24 Каналу рассказала директор МОО "Ребенок с будущим" Ирина Сергиенко.

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Ирина Сергиенко "Перемены переходного периода, а именно сексуальность – тема, которая требует знаний, опыта и терпения. Ведь она начинается с родительской любви к ребенку, что демонстрирует отношение последнего к себе в будущем".

Вместе с экспертом начинаем публикацию серии материалов по случаю Международного дня информирования об аутизме, который отмечали 2 апреля.

Как разговаривать об изменениях переходного периода с ребенком с РАС

Об этом придется говорить неоднократно и много, не избегая вопросов, максимально откровенно на доступном для детского восприятия уровне. Если родители стесняются темы и смущаются от неудобных вопросов, то у ребенка сложится ощущение, что сексуальность – это плохо, нельзя ее демонстрировать и стоит эту тему обходить.

Однако разговор о сексуальности должен быть типичным и без "надрыва", чтобы ребенок с аутизмом воспринял ее как нормальную часть жизни, но с определенными правилами.

Зачем разговаривать о сексуальности

Тема позволяет ребенку стать уверенной в себе личностью, которая знает себя, свои желания и понимает других. Сексуальность предусматривает такой важный аспект как принятие ребенком собственного тела и его потребностей, что в дальнейшем позволит чувствовать себя целостно и отстаивать личностные границы, например, при необходимости сказать "нет" или продемонстрировать чувства другим.

Ирина Сергиенко "Это залог безопасности ребенка в будущем, который четко будет знать как вести себя на людях, что такое насилие, что делать с влечениями к объекту симпатии, как дружить и общаться в интернете и тому подобное."

Разговоры о сексуальности помогут ребенку избежать стресса от неизбежных изменений в организме. Чем раньше тема об изменениях в периоде полового созревания состоится, тем мягче будет проходить сам пубертат и ребенок избежит лишних переживаний от незнания того, что с ним происходит.

С началом пубертата у большинства детей отмечается наличие агрессии, резких перепадов настроения и даже эпилептические эпизоды. Поэтому понимание родителями и самим ребенком поведенческих изменений помогут предотвратить негативные проявления переходного возраста.

Разговор о сексуальности в семейном кругу – это залог получения ребенком правдивой и полезной информации. Если же он не получит знания дома, это обязательно произойдет в другом месте и не факт, что это будет правдой. Также многие аутисты невербальные, поэтому отсутствие информации, например, о менструации для девочек или ночные поллюции для мальчиков, может стать толчком к повышению тревожности, страха и истерик, которые остановить очень трудно.

Открытость взрослых в теме сексуальности покажет ребенку что в кругу семьи есть поддержка и люди, которым можно доверять и рассказать обо всем что беспокоит.

Как нужно вести себя взрослым

Если ребенок желает что-то рассказать, важно его выслушать. Когда же вопрос поставили не вовремя или в неуместном месте, например, в многолюдном автобусе – разговор нужно перенести на другое время или договориться о времени в непубличном месте.

Ирина Сергиенко "Если взрослый не знает ответ на вопрос ребенка, стоит сразу об этом сказать и, подготовившись, поговорить снова. Это продемонстрирует вашу заинтересованность и нормальность любых тем для обсуждения, а ребенок не останется в одиночестве с неизвестным."

Выбор правильной позы для общения. Людям с аутизмом часто некомфортно разговаривать "глаза в глаза", поэтому следует сесть рядом или ребенок может сам выбрать то положение, в котором будет чувствовать себя комфортно.

Подготовка. Взрослый должен хорошо разбираться в теме, ведь если вы не владеете информацией, ребенок в следующий раз вряд ли обратится за разъяснениями. Также важно говорить только правду, не выдумывая историй и не искажая реальность мифами.

Во-первых, таким детям достаточно трудно даются метафорические разъяснения. Во-вторых – это пошатнет доверие ребенка к взрослому. В-третьих, вещи должны называться правильными словами, а для этого взрослому нужно использовать правильную терминологию в соответствии с возрастом и уровнем понимания ребенка.

Чувствуя неловкость, взрослые должны сообщить ребенку о своих ощущениях – это поможет снизить ваше напряжение и продемонстрирует ребенку, что это не его проблема или тема плохая, а взрослому трудно об этом говорить открыто. Стоит проговаривать не только факты, но и чувства, обучая ребенка с аутизмом понимать себя и чувства других людей.

Понимать возможности. Например, о "мужских" аспектах взросления лучше знает и может рассказать папа, а девочкам все разъяснит мама, бабушка или другая женщина, которой девочка доверяет.

Обязательно расскажите ребенку с аутизмом разницу между публичным и частным – темы для разговора, части тела, поведение, высказывания и т.д., ведь ребенок часто не понимает разницу, что может привести как минимум к конфузу в публичном месте, а как максимум – к проблемам с законом.

Уважайте ребенка и помните о том, что ваш малыш обязательно вырастет и потребует информации и разъяснений о пубертате. Поэтому каким бы маленьким вам не казался ваш малыш, объективно оценивайте возраст и необходимость поднятия темы подросткового созревания.

Ирина Сергиенко "Объясняйте социальные ситуации с помощью игры, театральных постановок (игротерапия, песочная терапия и т.д.), чтобы ребенок учился проигрывать ситуации человеческих отношений и вел себя соответственно."

Установите правила и границы дозволенного. Период пубертата – сложный эмоционально для любого ребенка, а "особый" подросток может вести себя слишком эмоционально и бурно. Поэтому правила поведения дома и за его пределами успокоят ребенка с аутизмом и помогут избежать нежелательных эмоциональных реакций. Однако не забывайте о свободе в рамках правил – ребенок должен научиться самостоятельно принимать решения и нести ответственность.

И главное, не теряйте чувство юмора и оптимизм!

Вебинар директора МОО "Ребенок с будущим" Ирины Сергиенко "Аутизм и пубертат", в котором рассматриваются подробно все аспекты взросления ребенка с аутизмом и советы родителям смотрите здесь.