Какие мифы об аутизме блуждают среди нас и почему так важно уметь различать правду от вымысла, 24 Канал рассказала директор МОО "Ребенок с будущим" Ирина Сергиенко.

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Вместе с экспертом начинаем публикацию серии материалов по случаю Международного дня информирования об аутизме, который отмечали 2 апреля.

Миф 1: аутизм – это излечимая болезнь

По определению современной медицины, аутизм – это нарушение развития, которое вызывает особую работу головного мозга. Об этом свидетельствует и Международная классификация болезней, которой пользуются все врачи мира и в которую включено это расстройство.

Однако аутизм очень разнообразен – в МКБ он именуется как расстройство аутистического спектра (РАС), потому что нет стандартных, присущих всем проявлений – не считается болезнью, а является особенностью развития. Дело в том, что понятие болезни предполагает наличие причины в определенный промежуток времени, из-за которой в организме человека что-то "ломается".

Ирина Сергиенко "Аутизм – врожденное состояние, при котором "поломанных" клеток, частей или систем организма, которые однозначно приводят к расстройству просто нет. Очень часто аутизм сопровождают коморбидные, или сопроводительные, состояния, однако само расстройство аутистического спектра не считается болезнью. Тем более болезнью, которую можно подхватить в транспорте или в детской амбулатории. Аутистами рождаются."

Миф 2: аутизм – это результат прививок

Несмотря на то, что современная медицина настаивает на безопасности вакцинации как единственном способе противодействия страшным болезням человечества, до сих пор существует неприятие некоторыми группами общества необходимости прививок. Такая позиция несет угрозу всему миру, ведь другого способа избежать неизлечимых болезней пока нет.

Многие последователи антивакцинационного движения также считают, что прививки приводят и к развитию аутизма. Поэтому некоторые родители, которые воспитывают детей с аутизмом обвиняют именно вакцинацию своего ребенка в том, что всю дальнейшую жизнь их чадо будет иметь ментальное нарушение.

Однако новейшие исследования подобную позицию опровергают – на сегодня не существует проверенных данных, согласно которым аутизм возник в результате прививки или какого-то другого внешнего вмешательства хотя бы у одного ребенка. Дело в том, что время запланированных вакцинаций согласно государственному календарю прививок совпадает со временем, когда внимательные родители замечают первые проявления РАС. И они бы возникли в любом случае – с прививкой или без.

Также важно подчеркнуть, что прививки – это серьезное влияние на иммунную систему организма ребенка. К сожалению, у детей с аутизмом уровень иммунитета, как правило, значительно ниже чем у нормотипичных сверстников. Поэтому после прививки состояние ребенка может значительно ухудшиться.

Ирина Сергиенко "Чтобы избежать негативных последствий перед вакцинацией ребенка с аутизмом или подозрением на РАС необходимо проконсультировать у иммунолога. Он согласует прививки или предоставит отсрочку по состоянию здоровья малыша. Но опять же это не противоречит позиции об отсутствии прививки в перечне причин аутизма."

Миф 3: аутизма не существует

Этот миф основывается на нескольких ложных представлениях. Во-первых, еще 20 лет назад психиатры не знали об аутизме почти ничего (мы говорим о врачах постсоветского пространства, ведь, например, в США диагностировали аутизм уже с конца 80 лет) поэтому диагностировали шизофрению.

Во-вторых, некоторые медики – речь идет о врачах "старой закалки" – искренне убеждены в том, что аутизм – это вымышленная болезнь ленивыми родителями, которые просто избаловали своих детей, и психологами, которые пытаются заработать больше денег на фантастическом расстройстве.

Однако настоящее демонстрирует, что хоть подобные представления не имеют ничего общего с общепринятой реальностью доказательной медицины, все же часть как медиков, так и общества в целом считают их правдивыми.

Об этом свидетельствуют и мытарства родителей, которые иногда должны доказывать комиссии, что менять аутизм на шизофрению их ребенку после 18 лет – это страшная ошибка. Поэтому этот миф не только ошибочный, но и вредный, потому что непосредственно влияет на лиц с аутизмом в медицинском, педагогическом, социальном и психологическом разрезах жизни. То есть, без осознания наличия проблемы и какой именно помочь и поддержать человека с РАС невозможно.

Миф 4: аутизм – это результат неправильного воспитания

Этот миф частично вытекает из предыдущего. Некоторые считают, что аутизм лишь в определенной степени объясняет поведение ребенка с расстройством. А вот ненадлежащее воспитание родителями – это настоящая причина истерик или отстраненности от мира у ребенка с РАС. То есть, "правильный" педагогический подход может если не "вылечить" аутизм, то стереть его проявления и сделать ребенка максимально приближенным к норме. Однако такая позиция ошибочна по нескольким причинам.

Во-первых, избавиться от врожденного ментального нарушения невозможно. Человек приходит в мир с особым мировосприятием и миропроявлением, и это неотъемлемая часть его бытия. Как родиться с двумя руками или с головой.

Во-вторых, никакое воспитание не может изменить врожденную гиперчувствительность, например, к свету или шуму. Если кому-то кажется, что после определенного "учебного процесса" ребенок с аутизмом подумает: "Папа говорит, что громкой музыкой надо наслаждаться, а не паниковать. Так я отныне это и буду делать", то этого не произойдет никогда.

Ирина Сергиенко "В мире нормотипичных людей и систем воспитания недостаточно понимания того, что "странные" проявления аутистов – это их способ коммуникации, саморегуляции и условие их эффективности. Так, истерика (мелтдаун у аутистов) вызвана не несовершенным воспитанием, а обычной сенсорной перегрузкой нервной системы, которая просто больше не может "вывозить" те условия (шумы, прикосновения, информацию и т.д.), в которых находится человек."

Детей с аутизмом воспитывать нужно наравне с другими детьми, но с учетом их врожденных особенностей и возможностей. Ведь требовать, чтобы бабочка плавала как рыба просто бессмысленно.

Миф 5: ребенок с аутизмом выглядит именно так

В обществе существует и стереотип как именно люди с аутизмом выглядят и ведут себя в обществе. И когда ребенок или взрослый человек с РАС действуют иначе, некоторые позволяют себе реплику а-ля "ты не похож на аутиста".

Например, считается, что все аутисты не смотрят в глаза, но на самом деле значительное количество лиц с расстройством поддерживает зрительный контакт на уровне обычного человека. Также некоторые думают, что аутист должен сидеть в одиночестве в темноте ты никогда ни с кем не общаться. Это неправда, ведь многие лица с РАС – это активные целеустремленные самостоятельные люди, которые имеют семьи, работу и поддерживают разговор лучше других.

Есть мнение и о том, что человек с аутизмом обязательно гений в цифрах, компьютерных технологиях и должен бормотать себе что-то под нос. Это также не соответствует действительности, ведь многие люди с РАС не интересуются вышесказанным и выполняют свои дела без вокального сопровождения.

Ирина Сергиенко "Как сказал один мудрый психиатр: "Если вы знаете одного аутиста, то это значит, что вы ничего не знаете о других". То есть, люди с РАС разные, причем настолько, что нужно потратить много времени, чтобы понять особенности одного человека и научиться с ним общаться. А аутисты очень стремятся к общению, просто это им удается труднее, чем нормотипичным."

Кстати, отсутствие желания дружить или коммуницировать с другими – это еще один миф.