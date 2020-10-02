Ложь вредит вашему здоровью, независимо от ее мотивов. Ученые проверили, как отношения между людьми влияют на их шансы соврать.

Выяснилось, что сострадание повышает вероятность того, что человек будет лгать своим близким, говорится в результатах исследования.

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Чем выше уровень привязанности – тем выше шансы того, что человек захочет "защитить" ближних от неприятной правды.

Этот эксперимент во многом основан на предыдущем исследовании физиологов из Университета Нотр-Дам, в котором принимали участие 110 человек в возрасте от 18 лет до 71 года.

Половина участников получила указания не врать даже в мелочах в течение 10 недель, а вторая половина испытуемых стала контрольной группой, и никаких установок по поводу правды или лжи не имели.

Ложь вредит отношениям и здоровью

По истечении 10 недель эксперимента ученые сравнили субъективные и объективные показатели здоровья участников эксперимента. В результате выяснилось, что у добровольцев, которые не врали, показатели физического и психического здоровья оказались выше, чем у контрольной группы.

Кроме того, у участников, которые не врали, за 10 недель заметно улучшились взаимоотношения с близкими, и они чувствовали себя счастливее.

На основании этих экспериментов ученые советуют исключить любую ложь из своей жизни – даже незначительную и направленную "на благо".