Ученые создали гибкие и биоразлагаемые трубочки, которые имитируют строение кровеносных сосудов. Сейчас разработку уже успешно протестировали на кроликах и планируют в будущем использовать устройство для восстановления пациентов после операций.

Результаты исследования китайских и швейцарских ученых опубликовал журнал Matter.

Читайте также Ложь вредит вашему здоровью

За основу ученые взяли мембрану из металлополимерного проводника, разработанного ранее, который свернули, поместив в небольшую прозрачную трубку.

Электронные трубочки уже протестировали на кроликах, заменив у них сонные артерии. Впоследствии ученые наблюдали за работой электронных сосудов в кровеносной системе в течение трех месяцев.

Предыдущие опыты на искусственной модели раны показали, что электрическая стимуляция созданных кровеносных сосудов улучшила пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток к месту заживления и может способствовать образованию новой эндотелиальной ткани природных сосудов,

– говорится в источнике.

После экспериментов на животных, ученые обнаружили, что устройство обеспечивает достаточный приток крови. То есть искусственные артерии функционируют так же хорошо, как натуральные. Кроме того, внутренние органы животных не пострадали.

Исследователи планируют в будущем использовать разработку для восстановления пациентов после операций.