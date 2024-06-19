Традиційні підходи до лікування депресії часто не враховують індивідуальних особливостей пацієнтів, що призводить до необхідності підбору медикаментів методом спроб і помилок. Це може затягувати процес лікування та погіршувати стан пацієнта.

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Нове дослідження депресії

Дослідники вирішили знайти спосіб, який дозволить лікарям з першого разу визначати найефективніше лікування. За допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ) та методів машинного навчання вони аналізували мозкову активність пацієнтів з депресією та тривожними розладами. В результаті було ідентифіковано шість біотипів депресії, кожен з яких має свої особливості в мозковій активності та реакції на лікування.

У дослідженні взяли участь 801 пацієнт із діагнозом депресії та тривожності. Вони проходили ФМРТ у стані спокою та під час виконання завдань, спрямованих на перевірку когнітивних функцій та емоційних реакцій. Для частини учасників (250 осіб) було призначено лікування, що включає антидепресанти та поведінкове втручання.

6 типів депресії

Перший, найпоширеніший, "біотип" депресії, характеризувався підвищеною функціональною зв'язністю в мережі пасивного режиму роботи (режиму "за замовчуванням"), а також у ланцюгах уваги та усвідомленості у стані спокою. Другому типу депресії, навпаки, була властива знижена зв'язність ланцюга уваги. Третій тип вирізнявся підвищеною активністю мозку при усвідомленій обробці емоцій, четвертий – при придушенні реакції на стимули.

П'ятий, найрідкісніший, "біотип" пов'язаний із відносною втратою функціональної зв'язності під час обробки загрози, а також зниженням мозкової активності при придушенні реакції на стимули. Шостий тип депресії не відрізнявся від інших типів чи нормального стану суттєвою дисфункцією контуру мозку

Різні підходи в лікуванні депресії

Результати показали, що залежно від біотипу депресії, пацієнти по-різному відповідали на лікування. Наприклад, у пацієнтів з підвищеною активністю в когнітивних областях мозку антидепресант венлафаксин виявлявся ефективнішим. Водночас для тих, хто мав підвищену активність у певних областях мозку, пов'язаних з депресією та розв'язанням проблем, краще підходила поведінкова терапія.

Автори дослідження підкреслюють, що це перше дослідження, яке демонструє, що депресія може бути пов'язана з різними порушеннями функціонування мозку. Вони припускають, що їхнє відкриття можуть бути основою персоналізованого підходу до лікування депресії.

Крім того, вчені з'ясували, що ФМРТ мозку може допомогти у визначенні тих пацієнтів, яким антидепресанти виявляться найефективнішими. Цей метод може стати важливим інструментом у діагностиці депресії у майбутньому.