Ці немовлята споживають невелику кількість калу своєї матері. Про це повідомляє iNews.

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Для чого дітей годують калом

Таким чином вчені намагаються перевірити, чи корисний цей метод для кишкових бактерій новонароджених.

Цей експеримент ґрунтується на результатах досліджень, які свідчать про те, що бактерії товстої кишки можуть відігравати важливу роль у загальному стані здоров'я людини.

Річ у тім, що діти, народжені шляхом кесаревого розтину, мають інший розподіл бактерій. Також вони мають дещо вищі показники певних захворювань, зокрема ожиріння та астми. Це свідчить про те, що вони не отримали бактерії своєї матері.

Саме тому фінські дослідники вирішили вивчити, чи можна безпечно додавати ці бактерії до першого годування дитини грудним молоком.

Перед початком пологів у жінок брали зразки калу, щоб перевірити їх наявність шкідливих патогенних мікроорганізмів. Якщо все було добре, після пологів 3,5 міліграми цих випорожнень змішували з невеликою кількістю материнського молока та давали дитині.

У дослідженні бере участь 31 малюк. 15 з них отримують коктейль з калом, а решта 16 – плацебо.

Що показали результати досліджень

Перші результати свідчать про те, що напій дійсно змінює мікробіом кишківника немовлят.

Доктор Отто Хельве з Фінського інституту здоров'я та добробуту розповів, що вже на другий день після народження різниця між кишковими бактеріями в обох групах була помітна. Вона зберігалася доти, поки немовлятам не виповнилося 6 місяців і вони не перейшли на тверду їжу.

Дослідження триватиме доти, поки 30 немовлят не отримають спеціальну суміш. За всіма дітьми спостерігатимуть до досягнення ними дворічного віку.

Важливо. Лікарі закликають не робити такий коктейль вдома. Ви можете заразити дитину стрептококом групи або іншими потенційно небезпечними бактеріями.