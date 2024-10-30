Эти младенцы потребляют небольшое количество кала своей матери. Об этом сообщает iNews.

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Для чего детей кормят калом

Таким образом ученые пытаются проверить, полезен ли этот метод для кишечных бактерий новорожденных.

Этот эксперимент основывается на результатах исследований, которые свидетельствуют о том, что бактерии толстой кишки могут играть важную роль в общем состоянии здоровья человека.

Дело в том, что дети, рожденные путем кесарева сечения, имеют другое распределение бактерий. Также они имеют несколько более высокие показатели определенных заболеваний, в частности ожирения и астмы. Это свидетельствует о том, что они не получили бактерии своей матери.

Именно поэтому финские исследователи решили изучить, можно ли безопасно добавлять эти бактерии к первому кормлению ребенка грудным молоком.

Перед началом родов у женщин брали образцы кала, чтобы проверить их наличие вредных патогенных микроорганизмов. Если все было хорошо, после родов 3,5 миллиграмма этих испражнений смешивали с небольшим количеством материнского молока и давали ребенку.

В исследовании участвует 31 малыш. 15 из них получают коктейль с калом, а остальные 16 – плацебо.

Что показали результаты исследований

Первые результаты свидетельствуют о том, что напиток действительно меняет микробиом кишечника младенцев.

Доктор Отто Хельве из Финского института здоровья и благополучия рассказал, что уже на второй день после рождения разница между кишечными бактериями в обеих группах была заметна. Она сохранялась до тех пор, пока младенцам не исполнилось 6 месяцев и они не перешли на твердую пищу.

Исследование продлится до тех пор, пока 30 младенцев не получат специальную смесь. За всеми детьми будут наблюдать до достижения ими двухлетнего возраста.

Важно. Врачи призывают не делать такой коктейль дома. Вы можете заразить ребенка стрептококком группы или другими потенциально опасными бактериями.