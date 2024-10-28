Из-за дефицита витамина С возвращается цинга. Об этом пишет Sky News.

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Почему возвращается цинга

В больницу Перта поступил пациент средних лет с необычной сыпью и синяками на ногах. В итоге врачи пришли к выводу, что у него цинга.

Выяснилось, что мужчина в основном питался продуктами промышленной переработки, почти не включая в рацион свежие овощи и фрукты.

Автор отчета, доктор Эндрю Дермаван, отметил, что сейчас в развитых странах все чаще фиксируют цингу.

Дефицит витамина С может привести к проявлению первых симптомов цинги уже через месяц, если в рационе отсутствуют свежие фрукты и овощи,

– сказал он.

Цинга – симптомы Среди первых признаков дефицита витамина С: утомляемость, повышенная кровоточивость десен и трудности с заживлением ран. Между тем для цинги характерны нарушения в центральной нервной системе и изменения на коже и слизистых оболочках. Кожа становится бледной, сухой и жесткой. Десны сначала бледные, а затем краснеют, отекают и начинают кровоточить. Зубы расшатываются и выпадают. На коже возникает мелкая сыпь. Также нарушаются функции кишечно-желудочного тракта, сердечно-сосудистой системы, снижается давление крови.

Как предотвратить дефицит витамина С

Чтобы восполнить дефицит витамина С и предотвратить развитие цинги, эксперты советуют ежедневно употреблять продукты, богатые этим витамином. К примеру, цитрусовые, болгарский перец, брокколи, капусту, шпинат, киви, клубнику и тому подобное.

Также много этого витамина содержится в зелени. Такой как: петрушка, укроп и зеленый лук.