Из-за дефицита витамина С возвращается цинга. Об этом пишет Sky News.
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Почему возвращается цинга
В больницу Перта поступил пациент средних лет с необычной сыпью и синяками на ногах. В итоге врачи пришли к выводу, что у него цинга.
Выяснилось, что мужчина в основном питался продуктами промышленной переработки, почти не включая в рацион свежие овощи и фрукты.
Автор отчета, доктор Эндрю Дермаван, отметил, что сейчас в развитых странах все чаще фиксируют цингу.
Дефицит витамина С может привести к проявлению первых симптомов цинги уже через месяц, если в рационе отсутствуют свежие фрукты и овощи,
– сказал он.
Как предотвратить дефицит витамина С
Чтобы восполнить дефицит витамина С и предотвратить развитие цинги, эксперты советуют ежедневно употреблять продукты, богатые этим витамином. К примеру, цитрусовые, болгарский перец, брокколи, капусту, шпинат, киви, клубнику и тому подобное.
Также много этого витамина содержится в зелени. Такой как: петрушка, укроп и зеленый лук.