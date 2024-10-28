Через дефіцит вітаміну С повертається цинга. Про це пише Sky News.

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Чому повертається цинга

У лікарню Перта надійшов пацієнт середніх років із незвичайним висипом та синцями на ногах. В підсумку лікарі прийшли до висновку, що у нього цинга.

З'ясувалося, що чоловік здебільшого харчувався продуктами промислового перероблення, майже не включаючи в раціон свіжі овочі та фрукти.

Автор звіту, доктор Ендрю Дермаван, зазначив, що зараз в розвинених країнах все частіше фіксують цингу.

Дефіцит вітаміну С може призвести до прояву перших симптомів цинги вже через місяць, якщо в раціоні відсутні свіжі фрукти та овочі,

– сказав він.

Цинга – симптоми Серед перших ознак дефіциту вітаміну С: стомлюваність, підвищена кровоточивість ясен і труднощі із загоєнням ран. Тим часом для цинги характерні порушення в центральній нервовій системі та зміни на шкірі й слизових оболонках. Шкіра стає блідою, сухою та жорсткою. Ясна спершу бліді, а згодом червоніють, набрякають та починають кровоточити. Зуби розхитуються і випадають. На шкірі виникає дрібний висип. Також порушуються функції кишково-шлункового тракту, серцево-судинної системи, знижується тиск крові.

Як запобігти дефіциту вітаміну С

Щоб заповнити дефіцит вітаміну С й запобігти розвитку цинги, експерти радять щодня вживати продукти, багаті цим вітаміном. До прикладу, цитрусові, болгарський перець, броколі, капусту, шпинат, ківі, полуницю тощо.

Також багато цього вітаміну міститься в зелені. Такій як: петрушка, кріп і зелена цибуля.