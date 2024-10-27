Лікарка-дерматолог Маріса Гаршик дала кілька порад, які можуть допомогти визначити, чи то на губі герпес, чи просто прищик. Про це пише Livestrong.com.

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Головна відмінність між герпесом та прищем

Герпес є невеликим. Зазвичай він з'являється навколо губ як маленькі бульбашки, заповнені рідиною. Ви можете відчувати свербіння або печіння перед утворенням виразок. Після появи вони лопаються й утворюють струп. Переважно вони загоюються впродовж двох – трьох тижнів.

Герпес на губах – це інфекція, викликана вірусом простого герпесу типу 1 (HSV-1), який може передаватися через близький контакт, поцілунки або оральний секс.

Коли ви підхоплюєте вірус HSV-1, перший час у вас можуть виникнути відповідні симптоми: лихоманка, біль у горлі, біль у яснах, головний біль, біль у м'язах або опухлі лімфатичні вузли.

Натомість прищі з'являються, коли сальні залози шкіри засмічуються брудом чи бактеріями. Іноді вони можуть червоніти, запалюватися або виділяти гній чи рідину.

Прищі не викликаються вірусом і заразні. Зазвичай вони утворюються навколо губ на підборідді. Але також можуть з'явитися на щоках, носі, лобі, шиї, спині, плечах або грудях.

Відмінні ознаки

Герпес Прищ
Зазвичай виникає довкола губ. Може з'явитися у будь-якому місці: на обличчі, шиї, грудях чи спині.

Спочатку це скупчення дрібних бульбашок, заповнених прозорою рідиною. Переважно герпес немає білої "голівки".

Після лускання бульбашок утворюється струп. Область довкола бляшки більш помітно червона.

 Зазвичай це один червоний горбок. Він може мати білу "голівку", з якої сочиться гній.
Відчувається печіння, свербіж чи поколювання. Особливо перед висипанням. Не пече і не свербить. Просто болючий під час появи та кілька днів після.