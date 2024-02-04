Чому виникає герпес на губах

Герпес викликає вірус простого герпесу першого типу та інколи, набагато рідше, другого. Обидва можуть вражати рот або геніталії та передаватися при оральному сексі.

Також на тему Популярний фрукт швидко покращує психічне здоровʼя

Спровокувати висипання герпесу можуть стрес, хвороба, менструація і навіть сонячне світло. Герпес зазвичай починається з поколювання, сверблячки або печіння. Потім з'являються невеликі бульбашки, які заповнені рідиною, які з часом лопаються та покриваються кіркою.

Герпес заразний з того моменту, коли людина вперше відчула поколювання, біль та інші ознаки до повного загоєння.

Як лікувати герпес

Якщо герпес з'являється регулярно, можна використовувати противірусні креми, як тільки з'являється поколювання.

Використовуйте сонцезахисний бальзам для губ SPF 15 або вище, якщо ви перебуваєте на сонці.

SPF 15 або вище, якщо ви перебуваєте на сонці. Прикладіть компрес. Холодний зменшує почервоніння, допомагає видалити кірку та прискорити загоєння, а теплий полегшує біль.

Холодний зменшує почервоніння, допомагає видалити кірку та прискорити загоєння, а теплий полегшує біль. Ретельно мити руки із милом. Перш ніж торкатися до себе та інших людей, у тому числі до і після нанесення крему.

Перш ніж торкатися до себе та інших людей, у тому числі до і після нанесення крему. Пити парацетамол або ібупрофен, якщо є висока температура або герпес болить. Біль можуть полегшити креми з лідокаїном або бензокаїном.

якщо є висока температура або герпес болить. Біль можуть полегшити креми з лідокаїном або бензокаїном. Їсти прохолодну, м'яку їжу і пити багато рідин, щоб уникнути зневоднення.

Якщо у вас герпес, не цілуйте нікого і не ділитесь нічим, що доторкається до висипань. Наприклад, рушником, столовими приладами, кремом від герпесу чи губною помадою. Не займайтеся оральним сексом, доки герпес повністю не загоїться. Інакше є ризик заразити партнера генітальним герпесом.

Не можна чіпати герпес, крім моменту нанесення крему. При цьому не потрібно втирати крем, достатньо просто нанести його на місце, де є висипання.

Дерматолог може призначити противірусні препарати, наприклад, ацикловір, фамцикловір або валоцикловір, а також виписати мазь, щоб полегшити біль, свербіж або прискорити загоєння герпесу.