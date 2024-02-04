Почему возникает герпес на губах

Герпес вызывает вирус простого герпеса первого типа и иногда гораздо реже второго. Оба могут поражать рот или гениталию и передаваться при оральном сексе.

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Спровоцировать сыпь герпеса могут стресс болезнь менструация и даже солнечный свет. Герпес обычно начинается с покалывания зуда или жжения. Затем появляются небольшие пузырьки, которые заполнены жидкостью, которые со временем лопаются и покрываются коркой.

Герпес заразен с того момента, когда человек впервые почувствовал покалывание боли и другие признаки до полного заживления.

Как лечить герпес

Если герпес появляется регулярно, можно использовать противовирусные кремы как только появляется покалывание.

Используйте солнцезащитный бальзам для губ SPF 15 или выше, если вы находитесь на солнце.

SPF 15 или выше, если вы находитесь на солнце. Приложите компресс. Холодный уменьшает красноту и помогает удалить корку и ускорить заживление, а теплый облегчает боль.

Холодный уменьшает красноту и помогает удалить корку и ускорить заживление, а теплый облегчает боль. Тщательно мыть руки с мылом. Прежде чем прикасаться к себе и другим людям, в том числе до и после нанесения крема.

Прежде чем прикасаться к себе и другим людям, в том числе до и после нанесения крема. Пить парацетамол или ибупрофен если есть высокая температура или герпес болит. Боль могут облегчить кремы с лидокаином или бензокаином.

если есть высокая температура или герпес болит. Боль могут облегчить кремы с лидокаином или бензокаином. Есть прохладную мягкую пищу и пить много жидкостей во избежание обезвоживания.

Если у вас герпес не целуйте никого и не делитесь ничем не касающимся высыпаний. Например, полотенцем столовыми приборами кремом от герпеса или губной помадой. Не занимайтесь оральным сексом пока герпес полностью не заживает. Иначе есть риск заразить партнера генитальным герпесом.

Нельзя трогать герпес кроме момента нанесения крема. При этом не нужно втирать крем достаточно просто нанести его на место, где есть сыпь.

Дерматолог может назначить противовирусные препараты, например ацикловир, фамцикловир или валоцикловир, а также выписать мазь, чтобы облегчить боль зуд или ускорить заживление герпеса.