Врач-дерматолог Мариса Гаршик дала несколько советов, которые могут помочь определить, то ли на губе герпес, или просто прыщик. Об этом пишет Livestrong.com.

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Главное отличие между герпесом и прыщом

Герпес является небольшим. Обычно он появляется вокруг губ как маленькие пузырьки, заполнены жидкостью. Вы можете чувствовать зуд или жжение перед образованием язв. После появления они лопаются и образуют струп. Преимущественно они заживают в течение двух – трех недель.

Герпес на губах – это инфекция, вызванная вирусом простого герпеса типа 1 (HSV-1), который может передаваться через близкий контакт, поцелуи или оральный секс.

Когда вы подхватываете вирус HSV-1, первое время у вас могут возникнуть соответствующие симптомы: лихорадка, боль в горле, боль в деснах, головная боль, боль в мышцах или опухшие лимфатические узлы.

Зато прыщи появляются, когда сальные железы кожи засоряются грязью или бактериями. Иногда они могут краснеть, воспаляться или выделять гной или жидкость.

Прыщи не вызываются вирусом и заразны. Обычно они образуются вокруг губ на подбородке. Но также могут появиться на щеках, носу, лбу, шее, спине, плечах или груди.

Отличительные признаки

Герпес Прыщ
Преимущественно возникает вокруг губ. Может появиться в любом месте: на лице, шее, груди или спине.

Сначала это скопление мелких пузырьков, заполненных прозрачной жидкостью. Преимущественно герпес не имеет белой "головки".

После лопания пузырьков образуется струп. Область вокруг бляшки более заметно красная.

 Обычно это один красный бугорок. Он может иметь белую "головку", из которой сочится гной.
Ощущается жжение, зуд или покалывание. Особенно перед высыпанием. Не печет и не чешется. Просто болезненный во время появления и несколько дней после.