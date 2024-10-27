Врач-дерматолог Мариса Гаршик дала несколько советов, которые могут помочь определить, то ли на губе герпес, или просто прыщик. Об этом пишет Livestrong.com.

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Главное отличие между герпесом и прыщом

Герпес является небольшим. Обычно он появляется вокруг губ как маленькие пузырьки, заполнены жидкостью. Вы можете чувствовать зуд или жжение перед образованием язв. После появления они лопаются и образуют струп. Преимущественно они заживают в течение двух – трех недель.

Герпес на губах – это инфекция, вызванная вирусом простого герпеса типа 1 (HSV-1), который может передаваться через близкий контакт, поцелуи или оральный секс.

Когда вы подхватываете вирус HSV-1, первое время у вас могут возникнуть соответствующие симптомы: лихорадка, боль в горле, боль в деснах, головная боль, боль в мышцах или опухшие лимфатические узлы.

Зато прыщи появляются, когда сальные железы кожи засоряются грязью или бактериями. Иногда они могут краснеть, воспаляться или выделять гной или жидкость.

Прыщи не вызываются вирусом и заразны. Обычно они образуются вокруг губ на подбородке. Но также могут появиться на щеках, носу, лбу, шее, спине, плечах или груди.

Отличительные признаки